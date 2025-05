In Italia, quando una coppia decide di chiedere aiuto perché il figlio tanto desiderato non arriva, passano in media dai quattro ai cinque anni prima che riesca a intraprendere un percorso terapeutico adeguato. Un lasso di tempo lunghissimo, soprattutto se confrontato con le esigenze biologiche della fertilità, che impone una diagnosi e un trattamento tempestivo.—Fertilità