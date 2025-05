C’è chi lo usa per sdrammatizzare, chi lo sfoggia con orgoglio alle feste di paese e chi lo rifugge come un’imbarazzante reliquia del passato. Il dialetto, in Italia, è più di una semplice variante linguistica: è una carta d’identità orale, un tratto distintivo, a volte un marchio di fabbrica. Ma non tutti i dialetti riscuotono—Giovani