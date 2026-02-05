10.3 C
Firenze
giovedì 5 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Draghi ‘strappa’ sull’Europa federale: dentro chi ci vuole stare – Ascolta

Euro Zoom
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

Mario Draghi ha parlato a Lovanio, dove ha ricevuto una nuova laurea honoris causa. Le sue parole hanno fatto parlare allargando, se possibile, la distanza fra chi legge nelle sue parole l’urgenza di andare in una direzione chiara, quella di un’Europa federale, e chi, al contrario, attribuisce alla sua impostazione la colpa originaria di aver disperso le energie e il potenziale delle singole nazioni. Da una parte, chi continua a chiedere più Europa, dall’altra chi, in nome del sovranismo, vorrebbe sempre meno Europa.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com e su tutte le piattaforme di streaming.

Podcast

content.lab@adnkronos.com (Redazione)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.3 ° C
10.8 °
8.4 °
87 %
1.5kmh
40 %
Gio
10 °
Ven
10 °
Sab
13 °
Dom
12 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1495)ultimora (1334)sport (69)Eurofocus (56)demografica (36)carabinieri (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati