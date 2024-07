Bonus psicologo, a quanto ammonta il contributo in base all’Isee

(Adnkronos) – E’ tra i 500 e i 1.500 euro, in base all’Isee, il contributo previsto per il cosiddetto ‘bonus psicologo’, pensato come supporto economico per le sedute di psicoterapia per chi di depressione, ansia, stress e fragilità. L’Inps intanto ha riaperto i termini per la registrazione dei dati di fatturazione per quegli psicologi che, pur avendo confermato le sedute entro il 26 marzo, non avevano corredato i dettagli necessari entro la scadenza del 21 maggio. La nuova finestra si chiuderà alle 18 del prossimo 31 luglio. —multimedia/news-to-gowebinfo@adnkronos.com (Web Info)