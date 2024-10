Canary chiede l’autorizzazione per il lancio dei suoi Etf

(Adnkronos) – Dopo gli entusiasmi della partenza la parabola degli Etf sembra essere entrata in una fase discendente. La dinamica negativa degli investimenti ha infatti raffreddato l’atmosfera che si era creata intorno a questi nuovi prodotti finanziari, in cui gli addetti ai lavori avevano riposto grande fiducia. C’è però chi scommette sul futuro di quest’avventura: si tratta di Canary. La piattaforma ha recentemente annunciato di aver chiesto l’autorizzazione alla Sec. In caso di parere positivo, i suoi Etf sbarcheranno sul mercato statunitense. —economia/fintechwebinfo@adnkronos.com (Web Info)