DeFi ed entropia, ci pensa Chainlink

È soprattutto da un potenziamento delle infrastrutture che passa il rilancio del settore fintech, alle prese con una crisi che sembra non avere fine. In questo quadro si inserisce l'ultima iniziativa di Chainlink, che ha recentemente annunciato il lancio di una piattaforma per l'organizzazione dei dati DeFi. A questa operazione, che risponde in modo positivo alle esigenze di investitori e addetti ai lavori, parteciperanno in qualità di partner alcuni dei più importanti operatori della finanza internazionale. Tra questi, Ubs, Sygnum Bank e Franklin Templeton.