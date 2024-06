Fantom lancia un fondo a sostegno della blockchain di Sonic

(Adnkronos) – Dopo la lunga crisi, il settore fintech è a caccia di un equilibrio dinamico che coniughi innovazione ed efficienza. È in questo quadro che va inserita l’ultima iniziativa di Fantom. L’operatore, tra i più attivi del comparto, ha infatti recentemente annunciato lo stanziamento di un fondo in moneta digitale dal valore di 120 milioni di dollari. Obiettivo dell’operazione è favorire la migrazione dei suoi partner verso il sistema Sonic, che per le sue caratteristiche dovrebbe garantire maggiori profitti. —economia/fintechwebinfo@adnkronos.com (Web Info)