In Texas le cripto sbarcano all’università

(Adnkronos) – Quello tra valute digitali e ricerca è un rapporto dalle grandi potenzialità, che, complice una serie di ostacoli, la reciproca diffidenza su tutti, non ha ancora trovato una soluzione soddisfacente. L’Università di Austin, nello Stato americano del Texas, e Unchained tentano di invertire la tendenza. I due partner hanno infatti annunciato di aver siglato un accordo per la raccolta di 5 milioni di dollari in Bitcoin. L’Ateneo si occuperà di reperire i fondi, mentre invece alla piattaforma, uno dei fornitori di servizi DeFi più importanti del Paese, spetteranno compiti di custodia e vigilanza. —economia/fintechwebinfo@adnkronos.com (Web Info)