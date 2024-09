Sony si prepara al lancio di una stablecoin ancorata allo yen

(Adnkronos) – Sony prepara il lancio di una stablecoin ancorata allo yen, la valuta giapponese. Lo fa attraverso la sua finanziaria, Sony Bank, e Soneium, il suo layer-2 di Ethereum. Secondo gli addetti ai lavori, la nuova blockchain, nome in codice Minato, potrebbe fare il suo debutto entro il primo quadrimestre del prossimo anno. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo il gigante nipponico si avvarrà della collaborazione di alcuni partner: tra questi, Chainlink, Alchemy, The Graph, Circle e Astar Network. —economia/fintechwebinfo@adnkronos.com (Web Info)