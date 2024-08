Svolta in casa Sony, quasi pronto il layer 2 su Ethereum

(Adnkronos) – L’ingresso di grandi aziende nel settore fintech può fornire all’impresa cripto nuove energie e risorse simboliche. L’ultima iniziativa di Sony, il colosso giapponese dell’elettronica, sembra muoversi proprio in questa direzione. L’azienda ha infatti recentemente dichiarato di essere vicina al lancio del suo layer 2 sulla rete Ethereum. Con l’operazione Soneium, Sony punta allo sviluppo e alla diffusione di nuove applicazioni e progetti a tema Web3. Dal comparto gaming all’intrattenimento, senza dimenticare la finanza: un’occasione da non perdere per gli investitori. —economia/fintechwebinfo@adnkronos.com (Web Info)