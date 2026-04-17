Bonus Zes: domande per il contributo aggiuntivo entro il 15 maggio

(Adnkronos) – Dal 15 aprile le imprese possono fare domanda per il contributo aggiuntivo del bonus Zes.



Le aziende che hanno inviato correttamente la comunicazione integrativa per il credito d’imposta possono trasmettere l’apposito modello all’Agenzia delle Entrate entro il 15 maggio 2026.

Il contributo, erogato sempre sotto forma di credito d’imposta, è quello previsto dalla Legge di Bilancio 2026 che ha stanziato nuovi fondi.

A partire dal 15 aprile, le imprese del Mezzogiorno possono presentare la domanda per il credito d’imposta Zes aggiuntivo inviando l’apposito modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate lo scorso febbraio.

Si tratta dell’agevolazione prevista dalla Legge di Bilancio 2026 che ha stanziato fondi per il riconoscimento di un contributo aggiuntivo in favore delle imprese che hanno investito in beni strumentali da destinare alle aree produttive nelle regioni della Zes Unica Sud tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025

Queste, infatti, hanno avuto tempo fino allo scorso 2 dicembre per inviare la comunicazione integrativa e dichiarare gli interventi effettuati così da poter effettivamente accedere all’agevolazione.

Con il provvedimento del 12 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha fissato al 60,3811% la percentuale per la fruizione del credito. Considerate però le nuove risorse stanziate in Manovra, è stato previsto, per le stesse imprese, un contributo aggiuntivo pari al 14,6189% dell’ammontare del credito richiesto con la comunicazione integrativa.

Per ottenerlo, le aziende interessate devono quindi inviare all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello di comunicazione, denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella Zes unica”.

C’è però una fondamentale condizione da rispettare per accedere al contributo aggiuntivo. Bisogna infatti dichiarare di non aver beneficiato del credito di imposta Transizione 5.0 e di eventuali altre agevolazioni dopo l’invio della comunicazione integrativa che incidono sull’ammontare del credito in argomento.

Il modello è disponibile sul sito dell’Agenzia assieme alle istruzioni per la compilazione. La dichiarazione va trasmessa entro la scadenza del 15 maggio 2026, esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi del software “Aggiuntivo zes unica” presente sul sito istituzionale.

L’invio può essere effettuato direttamente dall’azienda o da un intermediario abilitato. Entro il termine di scadenza è possibile inviare una nuova comunicazione che sostituisca integralmente la precedente così come annullare quella inviata.

Dopo la presentazione della comunicazione, il sistema rilascia, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico oppure lo scarto.

Il credito d’imposta aggiuntivo può essere utilizzato dai beneficiari esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, a partire dal 26 maggio e non oltre il 31 dicembre 2026.

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