A. Menarini Diagnostics e Sinocare annunciano un Accordo di Distribuzione Esclusiva per un Nuovo Sistema di Monitoraggio in Continuo del Glucosio

(Adnkronos) – FIRENZE, Italia, 3 dicembre 2024 /PRNewswire/ — A. Menarini Diagnostics annuncia un accordo di distribuzione esclusiva con Sinocare per la registrazione, promozione, distribuzione e commercializzazione di un nuovo Sistema di Monitoraggio Continuo del Glucosio (CGM) di terza generazione di Sinocare nei mercati rimborsati. Questo accordo storico concede ad A. Menarini Diagnostics i diritti esclusivi per introdurre questa tecnologia sanitaria in oltre 20 territori in Europa.

La collaborazione tra A. Menarini Diagnostics e Sinocare rappresenta un avanzamento significativo nella cura del diabete. La tecnologia del sistema CGM di Sinocare offre un monitoraggio continuo e accurato del glucosio. “La partnership con A. Menarini Diagnostics è una pietra miliare significativa nella nostra missione di rendere i nostri sistemi CGM di terza generazione ampiamente accessibili alle persone con diabete”, ha dichiarato il Dr. Jiangfeng Fei, responsabile della Business Unit CGM di Sinocare. “Siamo lieti di entrare in una partnership strategica con A. Menarini Diagnostics, un leader nel settore sanitario, per portare questa innovativa tecnologia per il diabete a un pubblico più ampio.” A. Menarini Diagnostics condivide l’entusiasmo per la collaborazione e il suo potenziale impatto sulla cura del diabete. “L’acquisizione dei diritti esclusivi per la distribuzione e la commercializzazione di questo Sistema CGM di terza generazione di Sinocare in diversi paesi è in linea con il nostro impegno a fornire soluzioni sanitarie innovative”, ha commentato Fabio Piazzalunga, Direttore Generale e Responsabile Globale di A. Menarini Diagnostics. “Siamo fiduciosi che questa partnership a lungo termine risponderà alla crescente domanda di cure avanzate per il diabete.” Sfruttando la sua vasta rete, esperienza e risorse, A. Menarini Diagnostics mira a garantire che i sistemi CGM di terza generazione di Sinocare raggiungano coloro che possono trarre maggior beneficio dalle sue avanzate capacità. Si prevede che questa partnership espanderà significativamente la disponibilità dei sistemi CGM di terza generazione di Sinocare. Informazioni su A. Menarini Diagnostics A. Menarini Diagnostics è un’azienda leader nel settore sanitario, dedicata a fornire soluzioni innovative attraverso strumenti e tecnologie diagnostiche avanzate. Da oltre 45 anni, l’Azienda si dedica ad aiutare gli operatori sanitari a effettuare diagnosi sicure e sostenibili, migliorando la qualità della vita delle persone in tutto il mondo. A. Menarini Diagnostics fa parte del Gruppo Farmaceutico Menarini, fondato nel 1886. Oggi è presente in 140 paesi nel mondo, con più di 17.000 dipendenti e un fatturato nel 2023 di € 4,375 miliardi. Informazioni su Sinocare Sinocare è il più grande produttore di dispositivi per il monitoraggio del glucosio in Asia. Fondata nel 2002, Sinocare Inc. è stata la prima azienda produttrice di glucometri a essere quotata in Cina. Con una presenza commerciale in Asia, Europa e Nord America, Sinocare si è espansa a livello internazionale attraverso partnership e acquisizioni come la statunitense PTS Diagnostics Inc. e Nipro Diagnostics Inc., ora conosciuta come Trividia Health Inc. La nostra dedizione all’innovazione nella tecnologia biosensoriale ha aiutato Sinocare a diventare il quarto produttore mondiale di glucometri e una delle principali aziende di POCT a livello globale. Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2572373/5058335/A_Menarini_Diagnostics_Logo.jpg



