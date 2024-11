Adana ospita il primo summit turco sull’agricoltura sociale e gastronomica, con una collaborazione globale per sistemi alimentari sostenibili

(Adnkronos) –

Adana 04.11.2024 – Il Çukurova Agriculture Summit riunisce chef internazionali, agricoltori ed esperti per esplorare soluzioni agricole innovative, attraverso l’ottica della gastronomia sociale e delle pratiche sostenibili.

L’8° Festival Internazionale del Gusto di Adana ha fatto la storia ospitando, nel mese di ottobre, il primo summit turco sull’agricoltura dedicato alla gastronomia sociale. Sotto il patrocinio dell’Ufficio del Governatore di Adana e organizzato in collaborazione con il Social Gastronomy Movement (SGM) con sede in Svizzera, il Çukurova Agriculture Summit ha affrontato diverse tematiche legate alla sostenibilità alimentare, alle pratiche agricole locali, alla salute del suolo, all’irrigazione e all’impatto ambientale dell’agricoltura. L’evento ha riunito esperti di fama mondiale, tra cui chef, agricoltori e imprenditori provenienti da paesi come Svizzera, Paesi Bassi, Messico, USA e Filippine. La chef Ebru Baybara Demir, prima chef turca a ricevere il primo premio al Basque Culinary World Prize 2023 e riconosciuta come Global Food Hero dall’UNFAO, ha coordinato l’evento, coinvolgendo delegati internazionali in incontri con agricoltori, chef e imprenditori di Çukurova. Il summit aveva l’obiettivo di promuovere un dialogo su come l’agricoltura possa evolvere per affrontare le sfide di un mondo in rapido cambiamento, concentrandosi su soluzioni pratiche per un futuro sostenibile. L’evento ha proposto una varietà di discussioni e attività. Uno dei momenti salienti è stata l’iniziativa Universal Plate, che i membri del SGM hanno implementato simultaneamente in 40 paesi nel mondo. Nell’ambito delle celebrazioni della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, chef e partecipanti hanno preparato e distribuito pasti a 2.500 persone ad Adana, unendosi a 40 paesi in tutto il mondo per sottolineare l’importanza dell’accesso equo a cibo sano. “La nostra missione con questo summit è unire i principali attori della sostenibilità alimentare -agricoltori, chef, scienziati e leader della comunità – sotto una visione comune. Collaborando con il Social Gastronomy Movement, stiamo dimostrando che agricoltura, alimentazione e impatto sociale sono profondamente interconnessi”, ha dichiarato Ebru Baybara Demir. “Credo che questo summit sarà una guida per le future collaborazioni mirate a trovare soluzioni olistiche per la salute del suolo, la sicurezza alimentare e lo sviluppo sostenibile”. Il summit, intitolato “Il Sapore della Terra,” ha riunito partecipanti da ogni ambito, inclusi agricoltori locali, esperti internazionali, rappresentanti dei ministeri e dei governi locali, e studenti delle facoltà di agraria. L’obiettivo era esplorare nuove soluzioni per le sfide agricole di oggi e di domani. I temi principali hanno incluso la salute del suolo e l’agricoltura sostenibile, con un’enfasi sull’importanza di mantenere e migliorare la qualità del suolo nel lungo periodo. La regione di Çukurova, nota per le sue terre fertili, è stata evidenziata come luogo ideale per implementare e mostrare pratiche agricole sostenibili replicabili a livello mondiale. La gestione dell’acqua e l’uso efficiente dei sistemi di irrigazione sono stati altri argomenti centrali, gli esperti hanno sottolineato l’impatto del riscaldamento globale e la necessità di ottimizzare le risorse idriche per sostenere la produttività agricola. Nicola Gryczka, co-fondatore del SGM, ha osservato: “La sostenibilità alimentare va oltre l’agricoltura e la cucina, si tratta di creare un ecosistema in cui tutti hanno un ruolo, dal campo alla tavola. Attraverso educazione, diversità, solidarietà e collaborazione, possiamo costruire sistemi alimentari resilienti che servano a tutti”, concludendo poi: “Il Summit sull’Agricoltura di Adana è l’inizio di un percorso. Speriamo che questa collaborazione rafforzi i nostri sforzi per costruire un futuro inclusivo e sostenibile per il cibo, ponendo le basi per iniziative e partnership future” . Anche i leader locali hanno sottolineato l’importanza del summit per la regione e il suo potenziale per uno sviluppo agricolo più ampio. Yavuz Selim Köşger, Governatore di Adana, ha condiviso questi sentimenti: “La diversità della produzione agricola di Adana è una testimonianza della fertilità del nostro suolo. Garantire cibo sicuro e accessibile attraverso una catena fluida, dal suolo alla tavola, è la nostra priorità”. Zeydan Karalar, Sindaco di Adana, ha commentato l’importanza del paesaggio agricolo della città: “Adana possiede una delle pianure più fertili al mondo, arricchita dai suoi fiumi. In un’epoca in cui il cambiamento climatico aumenta i rischi in agricoltura, la chiave è sfruttare e proteggere le nostre terre. Ogni prodotto coltivato deve trovare il proprio valore, e ci impegniamo a garantirlo”. Per ulteriori informazioni sul summit e le sue iniziative, visita il sito web del Festival Taste of Adana: https://www.adanalezzetfestivali.com.tr/ Karolin Ergin| O2 İletişim I kergin@o2iletisim.com I 05323845711 —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)