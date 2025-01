AI integrata a 360°: formazione con esperti e brand internazionali ad AI Festival il 26 e 27 febbraio a Milano

(Adnkronos) – La seconda edizione di AI Festival, festival internazionale sull’intelligenza artificiale organizzato da WMF – We Make Future e Search On Media Group, svela l’anteprima del programma formativo. Questa edizione, che vede Main Partner l’Università Bocconi, offrirà una formazione avanzata e strategica, focalizzandosi sull’integrazione dell’AI nei processi aziendali, lavorativi e sociali, analizzando opportunità per aziende e professionisti di diversi settori. Tra le nuove sale formative annunciate anche Coding, Journalism & Publishing, Open Innovation, Policy & Governance e Business Transformation. Ad arricchire l’evento, un parterre di speaker di rilievo nazionale e internazionale, tra cui Seth Dobrin, CEO di Qantm AI, Andrea Appella, Associate General Counsel EMEA di OpenAI, J. Mark Bishop, scientific advisor di Fact360, Anna Ascani, vicepresidente della Camera dei Deputati, l’Head of Artificial Intelligence and Mechanical Intelligence di IIT Daniele Pucci, l’Inventore dello SPID Stefano Quintarelli, Alessandro La Volpe, Ceo di IBM Italia e la direttrice del SEE di SDA Bocconi Simonetta Di Pippo. Presenti anche numerosi referenti di aziende leader tra cui IBM, Microsoft e Oracle e di Istituzioni italiane ed europee come European Innovation Council, Parlamento Europeo, Garante per la Protezione dei Dati Personali e Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Bologna, 15/01/2025 AI Festival svela l’

anteprima del programma formativo

della sua seconda edizione, in programma il 26 e 27 febbraio 2025 a Milano. Il festival internazionale sull’intelligenza artificiale, ideato e organizzato da Search On Media Group e WMF – We Make Future, torna dopo il successo della prima edizione, che ha registrato oltre 6.000 presenze, oltre 130 speaker, più di 50 espositori e oltre 150 startup AI. L’edizione 2025, presentata anche in occasione del CES di Las Vegas tra le iniziative di

“WMF For AI”

esplora il tema cruciale dell’integrazione dell’AI nei processi aziendali, lavorativi e sociali, con una prospettiva arricchita dal contributo di esperti di fama internazionale, istituzioni, brand leader e realtà di eccellenza tra cui Microsoft, IBM, HAI (Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence), IIT (Istituto Italiano di Tecnologia), Oracle, European Innovation Council e molte altre. L’evento si svolgerà presso l’edificio Roentgen dell’Università Bocconi, Main Partner di questa edizione, e vede tra i partner anche Cineca, Intel, ESA – European Space Agency e YesMilano. L’evento gode inoltre del patrocinio del Comune di Milano.

“Torniamo a Milano con una seconda edizione che punta ad offrire la migliore formazione in ambito AI, grazie al contributo di esperti del panorama internazionale” spiega Cosmano Lombardo, CEO e Founder di Search On Media Group ed ideatore di AI Festival e WMF – We Make Future “In questa due giorni, professionisti del settore AI & Digital – Tech, ma anche aziende e startup potranno approfondire strategie di integrazione dell’intelligenza artificiale nel proprio processo aziendale o lavorativo, ma anche nelle dinamiche sociali globali grazie a dialoghi con le istituzioni italiane ed europee presenti” e prosegue “Sarà un programma formativo che trova declinazioni concrete per diverse industries, al centro di un festival che proprio grazie alla presenza di professionisti e aziende di settore, offre anche molteplici opportunità di business.” Un programma che quest’anno esplora la concreta integrazione dell’AI in diverse industries, senza tralasciare implicazioni etiche e sociali di questa tecnologia, grazie a speech di visione da parte di speaker di fama nazionale ed internazionale. “Ricerca di base e applicata, utilizzo trasversale dell’artificial intelligence e del machine learning in tutte le scienze sociali, formazione delle future generazioni di data e computing scientist ed esperti di AI nei campi della salute, del marketing, della finanza e del diritto: quello di Bocconi nell’intelligenza artificiale è un investimento nel futuro a 360 gradi.” Afferma Francesco Billari, Rettore dell’Università Bocconi “Oggi per spostare in avanti le frontiere del sapere e governare il mondo del lavoro la conoscenza e l’utilizzo dell’AI sono competenze abilitanti indispensabili. L’Ai festival è un’occasione di divulgazione e networking straordinaria a cui Bocconi, in qualità di main partner, partecipa con il progetto VisionnAIres che mette al centro la ricerca Bocconi sull’AI e offre a 80 studenti italiani la possibilità di sfidarsi nell’immaginare nuove soluzioni per applicare l’AI nella vita, contribuendo a cambiare il mondo”

Dal Coding alla Business Transformation: formazione avanzata e tecnica

Il programma formativo della seconda edizione di AI Festival si distingue per un approccio tecnico e avanzato, incentrato sul tema “Integrating AI”. La sua unicità, con sale tematiche dedicate a settori chiave come Marketing Transformation, Governance e Coding, permetterà di esplorare come l’AI stia trasformando aree fondamentali come la gestione aziendale, la creatività e le normative, offrendo nuove opportunità per aziende e professionisti di tutti i settori; grazie alla combinazione di interventi tecnici, case study e speech di esperti internazionali, si avrà accesso a un panorama completo delle applicazioni più innovative e delle integrazioni più avanzate.

Cuore dell’evento sarà la Plenaria, che accoglierà esperti, ricercatori e brand internazionali che condivideranno talk e speech di visione, a cui si affianca un’ampia offerta di sale tematiche dedicate agli impatti dell’AI in settori strategici. Tra le novità di questa edizione, la sala Coding offrirà approfondimenti tecnici per sviluppatori e professionisti. La sala Policy & Governance, invece, analizzerà le implicazioni etiche, legali e normative dell’AI, con uno sguardo alle strategie di governance adottate da governi e organizzazioni internazionali per favorire un uso responsabile e sostenibile delle tecnologie. Un altro tema di grande rilievo sarà affrontato nella sala Journalism & Publishing, dove si esaminerà come l’AI stia trasformando il settore editoriale, migliorando la produzione e distribuzione dei contenuti, l’analisi dei dati, la personalizzazione dell’informazione e l’automazione dei processi editoriali, mantenendo standard etici e qualitativi elevati. La sala Business Transformation, invece, sarà il punto di riferimento per le aziende che vogliono innovare e restare competitive, esplorando l’uso dell’AI nella gestione delle risorse umane, nell’ottimizzazione dei processi produttivi e nella personalizzazione dell’esperienza del cliente. Infine, la sala E-Commerce ospiterà i principali brand del settore, offrendo spunti e strategie per ottimizzare l’integrazione dell’AI nelle pratiche commerciali.

I primi speaker e brand annunciati ad AI Festival

AI Festival sarà quindi punto di riferimento per le menti più brillanti e le voci più influenti nel campo dell’intelligenza artificiale a livello nazionale ed internazionale, con interventi che approfondiranno le ultime tendenze e le visioni future dell’AI, esplorando i suoi impatti trasversali in settori come digital-tech, health, finance, automotive, amministrazione pubblica, governance, media e informazione. Tra gli speaker annunciati anche esperti internazionali come Seth Dobrin, CEO di Qantm AI, J. Mark Bishop,Scientific Advisor FACT360, Andrea Appella, Associate General Counsel EMEA di OpenAI, Nestor Maslej, Research Manager presso Stanford’s Institute for HAI – Human Centered Artificial Intelligence, Alessandro La Volpe, CEO di IBM Italia, e referenti istituzionali italiani ed europei tra cui Bruno Frattasi, Direttore Generale Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Anna Ascani, Vicepresidente della Camera dei Deputati,Brando Benifei, Co-relatore AI Act al Parlamento Europeo, e poi esperti come Alessio Pomaro, Head of AI presso Search On Media Group, Daniele Pucci, Head of Artificial Intelligence and Mechanical Intelligence presso IIT, Stefano Quintarelli, inventore dello SPID, Pier Luigi Pisa,giornalista di Repubblica e Simonetta Di Pippo, direttrice SEE (Space Economy Evolution) LAB di SDA Bocconi. Accanto alle numerose voci provenienti dal mondo dell’imprenditoria, del digital tech, della ricerca e dell’accademia, nonché dalle istituzioni governative, saranno presenti anche alcuni dei brand e delle aziende internazionali leader nel settore tra i quali anche, Microsoft, Oracle, HAI, IBM, Generali, IIT e Redis.



Startup, incontri B2B e colloqui di lavoro per professionisti AI

L’AI Festival è inoltre occasione per trovare clienti, investitori e partner strategici grazie a iniziative di business dedicate e, al contempo, per scoprire le startup più innovative nel settore dell’intelligenza artificiale. Uno degli appuntamenti principali sarà la finale della Startup Competition

“AI 4 Future”

, dove le migliori 6 startup AI-based, selezionate attraverso la call powered by WMF, si sfideranno nella finale di fronte a un pubblico di investitori e partner. Le finaliste, assieme ad altre 30 startup selezionate dalla call, avranno anche l’opportunità di partecipare al WMF 2025 (4-6 giugno presso BolognaFiere), dove si confronteranno con startup e investitori da tutto il mondo e potranno cogliere tutte le occasioni di business e sviluppo connesse, tra cui la possibilità di essere ospitate all’interno del Tecnopolo di Bologna. Attiva anche quest’anno la Sala Open Innovation dove si terranno panel e round table con investitori e venture capitalist, per approfondire le opportunità di investimento nel settore dell’intelligenza artificiale. Nell’area espositiva, dedicata al business e punto di riferimento per aziende e professionisti interessati a esplorare soluzioni innovative e avviare collaborazioni strategiche, saranno presenti aziende con soluzioni e servizi AI. L’area B2B faciliterà inoltre incontri di business e l’individuazione di nuovi clienti e fornitori, anche grazie alla WebApp dell’evento utile anche all’organizzazione di colloqui di lavoro.Ad AI Festival sarà infatti disponibile il servizio di AI Job Placement che consentirà a professionisti e aziende di fissare colloqui di lavoro, mettendo in contatto risorse specializzate con le aziende alla ricerca di professionisti qualificati.

AI Festival tra le iniziative di “WMF For AI” lanciate al CES di Las Vegas

Tra gli eventi protagonisti al CES di Las Vegas, fiera tecnologica più importante al mondo, anche AI Festival, presentato tra le iniziative di

WMF For AI 2025

. Proseguono infatti le attività organizzate e promosse da WMF e Search On sin dal 2016 volte non solo a diffondere cultura e formazione sull’AI, ma anche a realizzare progettualità per imprese e startup mirate a promuovere lo sviluppo e l’applicazione dell’intelligenza artificiale in diversi ambiti tecnologici e industriali. Oltre ad AI Festival, rilanciata anche la call per startup AI 4 Future che selezionerà in totale 36 tra le migliori startup AI italiane e internazionali e presentata in anteprima anche la prima tappa americana dell’International Roadshow del WMF, in programma il 17 e 18 marzo a San Francisco negli spazi di Innovit e realizzata con il supporto di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. L’evento coinvolgerà startup AI italiane e americane, investitori e VC del settore AI ed esperti sul tema tra cui il già annunciato Nestor Maslej. Una serie di progettualità dunque, quelle di WMF For AI, che si arricchiscono di opportunità rilevanti, e con l’obiettivo di supportare lo sviluppo dell’AI come leva fondamentale per lo sviluppo di un futuro più sostenibile e inclusivo.

Link Utili



WMF – Fiera Internazionale sull’Innovazione: AI, Tech e Digital

Il 4 – 5 – 6 GIUGNO 2025, presso BolognaFiere, torna il WMF – We Make Future, fiera internazionale certificata interamente dedicata al mondo dell’innovazione. Manifestazione di richiamo globale, riunisce annualmente il meglio dell’innovazione digitale e sociale, i principali player internazionali, startup, scaleup, investitori, istituzioni, università ed enti non-profit. Con più di 70.000 presenze da 90 Paesi nel 2024, +700 tra sponsor ed espositori, oltre 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, 3.000 tra startup e investitori e più di 90 stage formativi, il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione.

Search On Media Group

Dal 2004 l’azienda ha l’obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education – che organizza il WMF e altri eventi formativi – e la piattaforma ibrida.io – che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

Per informazioni e materiale

Ufficio Stampa WMF: press@wemakefuture.it / Tel: 051 0951294 —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)