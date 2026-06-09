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AI nei processi di vendita: Apparound porta l’intelligenza artificiale dentro i flussi operativi

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

 

La software company italiana integra funzionalità di riconoscimento documentale, assistenza conversazionale e configurazione degli incentivi direttamente nei workflow commerciali, riducendo data entry, errori e tempi di offerta. 

 

Apparound
, software company italiana specializzata nella digitalizzazione dei processi di vendita, ha integrato funzionalità di intelligenza artificiale nella propria piattaforma con l’obiettivo di supportare gli agenti nel loro lavoro quotidiano. Le nuove funzionalità si inseriscono direttamente nei flussi di vendita esistenti, senza richiedere integrazioni aggiuntive. 

 

Il focus è sulla riduzione degli attriti operativi che rallentano il ciclo commerciale: data entry su documenti e bollette, errori di trascrizione, tempi di configurazione dell’offerta, accesso frammentato alle regole commerciali, piani incentivanti difficili da aggiornare. Aree in cui, secondo l’azienda, l’AI produce un impatto misurabile già nel breve periodo. 

 

Sul fronte del riconoscimento documentale, le funzionalità di Document Recognition e Autofill consentono di caricare nel flusso di vendita documenti d’identità e bollette, estrarre automaticamente le informazioni rilevanti, confrontarle con i dati del contratto e segnalare eventuali anomalie. Il sistema precompila i campi necessari alla costruzione dell’offerta, eliminando l’inserimento manuale e riducendo il rischio di errori di trascrizione e di KO contrattuali. La funzionalità è progettata in particolare per i settori energy, utilities e telco, dove la gestione documentale è parte integrante del processo di acquisizione. 

 

La seconda componente è l’AI Sales Assistant, un assistente conversazionale che opera su documenti, listini, regole commerciali e procedure profilate per gruppo, ruolo o canale. Durante la trattativa, un agente può interrogarlo su sconti, condizioni, configurazioni o policy e ricevere risposte coerenti con il proprio ruolo e con i materiali aziendali autorizzati, senza cercare tra documenti o attendere supporto esterno. L’assistente interviene anche nella fase di offerta: guida la selezione del cliente, supporta la generazione di una bozza di proposta e semplifica le operazioni. Per le reti vendita distribuite – partner, call center, agenti sul campo – significa rendere la conoscenza aziendale interrogabile nel momento in cui serve, riducendo la dipendenza da supporto centralizzato e accorciando i tempi di risposta al cliente. 

 

La terza area è il
Sales Performance Management
. Con l’integrazione dell’AI è possibile descrivere in linguaggio naturale un piano incentivante – con le relative regole su provvigioni, obiettivi e condizioni – e ottenere una struttura già configurata nella piattaforma, senza richiedere l’intervento dell’IT. Il sistema traduce le istruzioni in logiche operative, lasciando al team una fase di verifica e ottimizzazione del piano prima dell’approvazione finale. In organizzazioni con reti commerciali complesse, dove la gestione degli incentivi coinvolge sales, HR, finance e operations, questo riduce il lavoro di configurazione e accorcia i tempi di risposta rispetto a nuove campagne o variazioni di mercato.  

 

Le tre funzionalità si inseriscono in un approccio unitario: intelligenza artificiale applicata ai punti specifici in cui il processo commerciale genera attrito, non sovrapposta ai sistemi esistenti. Il venditore resta il punto di contatto con il cliente – interpreta il contesto, costruisce la relazione, guida la decisione – mentre il sistema riduce errori, accelera la produzione dell’offerta e rende disponibili le informazioni nel momento in cui servono. Per maggiori informazioni:
www.apparound.com/it

Contatti:
Apparound
https://www.apparound.com/it/contatti
 

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Responsabilità editoriale di Apparound

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