Alla scoperta di Synchro: la caldaia con tecnologia hot water power di H2OT

Civitanova Marche, 18 luglio 2024 – L’Italia si conferma un Paese all’avanguardia nell’innovazione tecnologica legata alla green transition, ossia il processo di decarbonizzazione per sostituire i combustibili fossili con le fonti rinnovabili di energia e contrastare il riscaldamento globale e il cambiamento climatico. Tra le realtà emergenti in questo campo c’è H2OT, una PMI innovativa italiana costituita da un team di ingegneri e professionisti che dopo 5 anni di ricerca ha creato un prodotto unico sul mercato, la nuova caldaia green ad altissima efficienza Synchro. Questo progetto è basato sull’innovativa tecnologia Hot Water Power, un sistema rivoluzionario sviluppato e brevettato da H2OT che migliora le performance e l’efficienza delle turbine a cavitazione. In particolare, questa tecnologia consente di riscaldare utilizzando solo acqua ed energia elettrica, con la possibilità di usare esclusivamente energia pulita prodotta da fonti rinnovabili per abbattere i costi di mantenimento e l’impatto ambientale. D’altra parte, il riscaldamento delle abitazioni, degli uffici e delle industrie è responsabile del 67% dell’inquinamento atmosferico, a causa dell’impiego di combustibili fossili nelle caldaie convenzionali come gasolio, metano e GPL, ma anche di elettricità ricavata nelle centrali termoelettriche per alimentare le caldaie elettriche. Synchro, invece, risolve i principali problemi delle caldaie attuali, accelerando la transizione ecologica e aiutando famiglie e imprese a vivere e lavorare in modo più sostenibile. Dopo anni di ricerca per mettere a punto la tecnologia Hot Water Power e sviluppare Synchro, H2OT si appresta a produrre la sua nuova caldaia elettrica ad alto rendimento su larga scala per rivoluzionare il mercato europeo e mondiale dei dispositivi di riscaldamento.

Questa tecnologia ha anche applicazioni diverse oltre alla climatizzazione domestica e alla produzione di acqua calda sanitaria: a questo proposito, H2OT ha un contratto in fase di definizione con l’Università La Sapienza di Roma per studiare l’utilizzo di Synchro nella sanificazione sanitaria e nelle varie applicazioni industriali del vapore. H2OT, inoltre, ha vinto un ambito bando europeo destinato a progetti innovativi gestito dalla Regione Marche, per avanzare con maggiore rapidità nella ricerca e accelerare la produzione di Synchro. La PMI innovativa di Civitanova Marche ha anche lanciato un’iniziativa di equity crowdfunding che partirà a settembre, per consentire a chiunque voglia investire in questa rivoluzionaria tecnologia per la green transition di contribuire al lancio di Synchro e allo sviluppo delle sue numerose applicazioni in ambito civile e industriale. Come specificato dalla Consob, l’equity crowdfunding è una particolare forma di crowdfunding, con cui è possibile investire online in un progetto aziendale e ottenere in cambio un titolo di partecipazione nella società. Questa opportunità offre diversi vantaggi agli investitori, tra cui la possibilità di usufruire di importanti agevolazioni fiscali. Essendo H2OT una PMI innovativa, infatti, è possibile beneficiare di una detrazione fiscale del 30% sul capitale investito, fino a un valore massimo di 1 milione di euro per le persone fisiche (detrazione Irpef) e fino a 1,8 milioni di euro per le persone giuridiche (detrazione Ires). Inoltre, come spiegato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le persone fisiche che investono in una PMI innovativa regolarmente iscritta al Registro delle Imprese possono ottenere una detrazione Irpef del 50% ai sensi del Regolamento “de minimis”. Si tratta quindi di un’ottima opportunità per investire in un progetto italiano ad alto contenuto innovativo e tecnologico con un elevato valore ambientale e sociale, in grado di offrire una serie di benefici fiscali e interessanti prospettive economiche, considerando che Synchro è un prodotto senza competitor diretti e soltanto in Europa vengono vendute ogni anno circa 13 milioni di caldaie. Synchro è una caldaia elettrica ad alto rendimento energetico, un progetto realizzato grazie a una serie di ricerche approfondite in laboratorio partendo dal modello della turbina a cavitazione di Griggs. Questo dispositivo, ideato inizialmente per la separazione dei fluidi tramite la forza centrifuga, è anche in grado di generare calore se caricato con acqua. I professionisti di H2OT sono partiti proprio da questo sistema, per brevettare l’innovativa tecnologia Hot Water Power e sviluppare una caldaia di nuova concezione per la decarbonizzazione. Synchro è una caldaia in grado di controllare in autonomia la circolazione del liquido interno, per incrementare l’efficienza della turbina e rendere la produzione di acqua calda costante. Tutto questo avviene senza un’unità esterna e senza usare resistente elettriche, come succede invece in una pompa di calore idronica. Quest’ultima, inoltre, non ha un rendimento costante, ma le performance si abbassano molto nei climi freddi. La caldaia di H2OT è anche totalmente elettrica, quindi non ha bisogno del supporto di caldaie a combustione come avviene nei sistemi ibridi, con la possibilità di alimentare Synchro con energia 100% rinnovabile e autoprodotta da un impianto fotovoltaico. La caldaia domestica sviluppata da H2OT è anche in grado di produrre acqua calda sanitaria in accumulo a 90°C, mentre una pompa di calore idronica convenzionale arriva fino a un massimo di 55°C. Un’altra peculiarità di Synchro è la perfetta integrazione con ogni sistema radiante esistente, infatti a differenza di altri dispositivi è capace di lavorare in riscaldamento anche con i termosifoni tradizionali e operare senza problemi o cali di efficienza con una temperatura esterna fino a -35°C. In più, poiché Synchro non utilizza refrigeranti per riscaldare, come l’R410A o l’R32 usati nelle pompe di calore idroniche, è anche una soluzione totalmente green, senza nessuna produzione di CO2 durante il suo funzionamento. H2OT, quindi, è riuscita a sviluppare una caldaia elettrica ad altissima efficienza, ma anche economica, sicura e facile da installare, un prodotto unico e rivoluzionario con un elevato potenziale di crescita a livello globale, che contribuirà ad accelerare l’indipendenza dai combustibili fossili. Si tratta di un progetto 100% italiano, in cui H2OT lavora in partnership con la società Romagnoli Officina Meccanica Srl per la realizzazione della turbina e alcune parti customizzate della caldaia, il cui obiettivo è proporre sul mercato una soluzione efficace per ridurre l’inquinamento atmosferico, migliorare il comfort abitativo e risparmiare sui costi del riscaldamento.

