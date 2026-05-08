America BBQs: barbecue e caminetti da esterno Made in Italy acquistabili online con spedizione gratuita in tutta Italia

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Pianiga, maggio 2026 – Negli ultimi anni, il mondo dell’outdoor living ha registrato una crescita costante in Italia. Sempre più persone scelgono di valorizzare giardini, terrazze e spazi aperti, trasformandoli in ambienti da vivere tutto l’anno. In questo scenario, il barbecue da giardino e i caminetti da esterno sono diventati elementi centrali, sia per la convivialità sia per la qualità della cucina all’aperto.

Parallelamente, si è diffusa anche la cultura delle cotture lente e dell’affumicatura di ispirazione americana, che richiede strumenti solidi, performanti e progettati per durare nel tempo.

È proprio in questo contesto che si inserisce America BBQs, azienda veneta specializzata nella produzione di barbecue a legna, barbecue a pellet e caminetti da esterno Made in Italy, oggi acquistabili comodamente online con spedizione gratuita in tutta Italia.

L’elemento che caratterizza l’identità commerciale di America BBQs è il modello di vendita: l’azienda infatti produce e vende direttamente, senza intermediari, attraverso il proprio e-commerce ufficiale.

Questo approccio consente ai clienti di acquistare barbecue da giardino online di alta qualità a prezzi di fabbrica, assicurandosi un risparmio piuttosto significativo rispetto ai canali di distribuzione tradizionale. Tutti gli ordini vengono spediti gratuitamente in tutta Italia, isole comprese, con tempi di consegna rapidi che generalmente oscillano tra i 3 e i 5 giorni lavorativi.

Se il sito ufficiale (www.americabbqs.com) costituisce il riferimento per quello che riguarda l’acquisto, per visionare in prima persona i prodotti è possibile fare riferimento a una delle tre sedi in provincia di Venezia: Pianiga e Noale ospitano produzione e showroom, mentre Mellaredo è dedicata alla sola esposizione.

La nascita ufficiale del marchio risale alla fine del 2023, ma le radici produttive sono molto più profonde. Alle spalle di America BBQs c’è infatti Stufe A Pellet Italia, realtà di Pianiga attiva da oltre trent’anni nel settore del riscaldamento domestico, che già dal 2019 aveva inserito i barbecue nel proprio catalogo.

Quel primo nucleo di prodotti ha generato una linea autonoma, oggi gestita sotto un marchio dedicato. I numeri raccontano un percorso ormai consolidato: oltre 3.400 barbecue consegnati in tutta Italia, con una clientela cresciuta di pari passo con l’evoluzione del catalogo. Le due realtà condividono la stessa cultura industriale: lavorazione dei metalli, attenzione ai dettagli costruttivi, materiali scelti per durare.

Tra i prodotti più richiesti che possono essere acquistati online spiccano i

caminetti da esterno a legna

, progettati per un utilizzo intensivo e per garantire prestazioni elevate nel tempo.

Si tratta innanzitutto del modello Etna, che si contraddistingue per una struttura in ferro verniciato nero opaco e un rivestimento interno in pietra refrattaria: una soluzione costruttiva che favorisce la distribuzione uniforme del calore e permette di effettuare cotture lunghe contenendo le dispersioni.

Il telaio raggiunge i 300 kg di peso complessivo, un dato che incide direttamente sulla stabilità e sulla resistenza meccanica nel tempo. Il 2025 ha portato in catalogo anche una versione senza basamento, pensata per l’integrazione in strutture esistenti come piani in muratura o postazioni outdoor già attrezzate.

A questo modello si affianca l’Ensenada, le cui grandi dimensioni (145 cm di larghezza, 93 cm di profondità e 227 cm di altezza) lo rendono perfetto per chi dispone di ampi spazi esterni di grandi dimensioni. La versione con girarrosto automatico apre la strada a cotture impegnative come quelle dei tagli interi di carne, lavorati a fuoco costante per ore.

Entrambi i modelli vengono consegnati con spedizione gratuita in tutta Italia.

Nel catalogo online di America BBQs sono presenti anche proposte altamente innovative, come il barbecue a pellet San Francisco, in grado di mantenere una temperatura costante lungo tutto l’arco della cottura grazie a una tecnologia proprietaria sviluppata sul motore e sul braciere.

La presenza di un termometro integrato permette di monitorare e regolare il calore con precisione, mentre la doppia area di cottura consente di gestire più preparazioni nello stesso momento. Questa peculiarità rende il barbecue a pellet San Francisco perfetto per la griglia ma anche per preparazioni più elaborate come pulled pork e brisket, che chiedono ore di cottura uniforme a bassa temperatura.

Per gli appassionati del barbecue americano, in catalogo è possibile trovare lo smoker offset Arizona, dedicato alle cotture low and slow che stanno trovando spazio anche nelle cucine all’aperto italiane. Il principio dell’offset, con firebox laterale separata dalla zona di cottura, lascia che il fumo lavori come ingrediente attivo e restituisca i profili aromatici tipici della tradizione del barbecue d’oltreoceano. Le griglie sono in acciaio inox e permettono di disporre di una superficie ampia per cotture multiple in contemporanea.

A chiudere la gamma figurano i modelli a legna e carbonella di formato più contenuto, costruiti con la stessa cura applicata alle versioni di taglio superiore. Si tratta del Sicilia, con griglia da 40 x 72 cm, gestisce fino a otto coperti e si presta a un uso domestico ricorrente, del Messico, che introduce una piastra circolare da 86

cm che consente di gestire più zone di calore sulla stessa superficie e cucinare alimenti diversi simultaneamente, e del Texas, che risulta perfetto per chi si appresta ad acquistare un barbecue per la prima volta.

La possibilità di acquistare un barbecue online è diventata una scelta sempre più diffusa, soprattutto quando il produttore garantisce assistenza diretta, qualità dei materiali e trasparenza nei prezzi.

Questo cambiamento nelle abitudini d’acquisto deriva dalla necessità dei consumatori di consultare dati tecnici oggettivi, come il peso complessivo dell’apparato e lo spessore del ferro utilizzato, informazioni che online sono immediatamente verificabili.

Inoltre, la vendita online risolve le complessità logistiche legate al trasporto di carichi che superano spesso i 100 kg: ricevere il barbecue su pallet direttamente al proprio domicilio, con spedizione gratuita, evita al cliente il noleggio di mezzi idonei e la gestione manuale di colli ingombranti.

Ricapitoliamo per praticità i principali vantaggi di rivolgersi ad America BBQs per l’acquisto online:

Un modello che unisce la comodità dell’e-commerce alla solidità della produzione Made in Italy.

Tutti i modelli realizzati da America BBQs sono disponibili sul sito ufficiale www.americabbqs.com, dove l’intera gamma può essere esaminata nel dettaglio grazie a schede tecniche complete, immagini prodotto e disponibilità in tempo reale.

L’esperienza di acquisto online è estremamente intuitiva: è sufficiente selezionare il prodotto desiderato nel carrello, indicare l’eventuale aggiunta di accessori e se si vuole procedere all’attivazione del finanziamento a tasso zero.

Dopodiché, sarà possibile confermare l’ordine e attendere il modello selezionato direttamente a casa.

Contatti:

America BBQsSito web: http://www.americabbqs.com/

Email: info@americabbqs.com

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Responsabilità editoriale di America BBQs

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