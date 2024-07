Analisi del mercato construction in Italia: prospettive di digitalizzazione e innovazione

(Adnkronos) – Milano, 16 Luglio 2024. Negli ultimi anni, il settore dell’edilizia in Italia ha subito una significativa trasformazione, trainata da incentivi fiscali, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e gli incentivi legati all’Industria 4.0. Questo contesto ha spinto Nielsen, in collaborazione con TeamSystem, a condurre una ricerca volta a esplorare il livello di digitalizzazione nel settore delle costruzioni. TeamSystem, azienda leader nelle soluzioni digitali per imprese e professionisti, ha così voluto delineare un quadro chiaro e dettagliato della situazione attuale, evidenziando sia i progressi sia le sfide ancora da affrontare.

Contesto e obiettivi della ricerca

L’indagine si è concentrata sull’analisi della maturità digitale delle imprese edili italiane, confrontandole con altre realtà del panorama industriale nazionale. Dai dati ISTAT emerge che le aziende edili, in particolare le PMI, sono generalmente meno digitalizzate rispetto ad altri settori. Tuttavia, questo non implica una totale assenza di innovazione: il 52% delle imprese di costruzioni adotta strumenti digitali avanzati nei propri processi, con un 10% che ha raggiunto un elevato grado di digitalizzazione e il restante che riconosce comunque le potenzialità della tecnologia. L’obiettivo primario della ricerca è stato quindi quello di comprendere come e in che misura la digitalizzazione influisce sulla resilienza e sui rendimenti economici delle aziende. I risultati mostrano che le imprese digitalmente mature registrano un utile netto superiore del 28%, un margine di profitto più elevato del 18% e un valore aggiunto migliore dell’11%. In questo scenario, il software gestionale emerge come un elemento cruciale, utilizzato dal 65% delle imprese, con TeamSystem al vertice della classifica dei software più utilizzati.

TeamSystem: un partner per la digitalizzazione

TeamSystem è una tech company italiana che sviluppa soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti. L’azienda accompagna i propri clienti nella trasformazione digitale dell’intera supply chain, attraverso una serie di tecnologie innovative basate anche sull’intelligenza artificiale (IA) per i processi gestionali, l’e-commerce e la marketing automation. Attiva nel settore del Fintech, TeamSystem ha chiuso il 2023 con un fatturato pari a 851 milioni di euro, in crescita del 22% rispetto all’anno precedente, e può contare su oltre 4.800 dipendenti al servizio di circa 2 milioni di clienti che operano sulle piattaforme proprietarie digitali e in cloud.

Benefici, sfide e prospettive della digitalizzazione

Nonostante la consapevolezza del valore aggiunto offerto dall’innovazione digitale, la ricerca evidenzia la necessità di una formazione adeguata a tracciare con efficacia il percorso verso la digitalizzazione. La percezione di complessità e l’abitudine a metodi tradizionali rappresentano significativi ostacoli, così come gli investimenti necessari per l’adozione di software avanzati, il conservatorismo delle amministrazioni pubbliche e, in alcuni casi, le limitazioni infrastrutturali. Elementi esterni, come l’introduzione di bonus fiscali, e fattori interni, come la crescita delle imprese, possono agire da catalizzatori per l’adozione di tecnologie più avanzate. Tuttavia, l’idea di digitalizzazione è ancora in fase embrionale per molte aziende: solo un quarto ha implementato strumenti di organizzazione, e ancor meno utilizzano strumenti di analisi e gestione. Infine, per quanto riguarda l’intelligenza artificiale (AI), la ricerca rivela una comprensione limitata e un interesse piuttosto tiepido. Solo il 18% degli intervistati ha citato l’AI per la comparazione automatica delle informazioni, evidenziando una conoscenza superficiale del suo potenziale impiego quotidiano.

