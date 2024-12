Andrea Giannitrapani è il medico punto di riferimento per la chirurgia estetica in Italia

(Adnkronos) – Roma, 9 dicembre 2024. Oltre settemila interventi di chirurgia estetica. Andrea Giannitrapani vanta anni e anni di esperienza e coniuga alla perfezione l’armonia estetica insieme alla sicurezza in sala operatoria. E’ sempre circondato da un team di professionisti che lo affiancano e seguono i pazienti passo dopo passo. “Mi sono specializzato in 2 aree specifiche della chirurgia estetica: rinosettoplastica e chirurgia della mammella: mastoplastica, additiva, mastoplastica riduttiva, mastopessi con e senza protesi, 5 anni di lavoro all’Istituto Tumori di Roma Istituto”, racconta il dottor Giannitrapani. CHI E’ IL DOTTOR ANDREA GIANNITRAPANI? Specializzato in Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva nel 2007 presso l’Università degli Studi di Verona. Dal 2008 ha lavorato negli UK per 12 anni come consultant plastic surgeon presso gruppi leader come The Hospital Group, Surgicare e MYA cosmetics portando a termine più di 7000 interventi di chirurgia estetica come primo operatore specializzandosi nella chirurgia del naso e del seno, svolgendo anche attività di mentore per la formazione di nuovi chirurghi. La professionalità e la grande esperienza internazionale fanno del Dr. Giannitrapani la migliore scelta per chi vuole eccellenza e sicurezza nella chirurgia plastica.È attualmente socio della Società Italiana Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica SICPRE International Society of Aesthetic Plastic Surgery ISAPS Rhinoplasty Society of Europe General Medical Council GMC nello specialist register of Plastic Surgeons OMCEO. Contatti: Dott. Giannitrapani Andrea +39 351 671 2777 http://www.andreagiannitrapani.it/

segreteria.drgiannitrapani@gmail.com

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)