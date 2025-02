Antonio Laviola, Chitarra In Famiglia: il Bestseller su come imparare a suonare la chitarra assieme ai propri figli

(Adnkronos) – Milano, 04.02.2025 – Imparare a suonare uno strumento musicale come la chitarra è il sogno di molti di noi. Se però, all’insegnamento didattico si abbina anche la possibilità di instaurare un coinvolgimento attivo con i propri figli, ecco che il processo di apprendimento si trasforma in un modo per rafforzare il legame tra le parti. Per tutti coloro che desiderano apprendere a suonare la chitarra in compagnia dei propri figli ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Antonio Laviola “CHITARRA IN FAMIGLIA. Come Imparare A Suonare La Chitarra Con I Tuoi Figli Risvegliando Sogni Nascosti E Condividendo La Gioia Della Musica In Famiglia” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per intraprendere un viaggio musicale fatto di apprendimento e non solo. “Il mio libro è una guida per tutti quei genitori che desiderano avvicinare i loro figli alla chitarra. Non solo offre un percorso volto a insegnare la musica ai bambini, ma aiuta anche i genitori a creare una relazione più profonda con i propri figli attraverso il coinvolgimento attivo” afferma Antonio Laviola, autore del libro. “Come se non bastasse, dà loro anche l’opportunità di riscoprire o iniziare un sogno accantonato: imparare o riprendere a suonare uno strumento musicale”. Come si evince dalla lettura del libro, il metodo condiviso dall’autore favorisce lo sviluppo musicale ed emotivo dei bambini, rafforza il legame familiare e permette ai genitori di realizzare un desiderio personale che viene spesso messo da parte con l’arrivo dei figli. Questo e molto altro fanno di Antonio Laviola un vero pioniere in questo campo. “Con il suo libro, l’autore va a condividere la propria esperienza didattica e il proprio approccio unico all’insegnamento della chitarra, che si basa sull’idea che la musica possa essere un’opportunità di crescita, non solo per i bambini, ma anche per i genitori” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “È chiaro che Antonio Laviola, dopo trent’anni di esperienza nell’insegnamento della chitarra e avendo sviluppato un metodo che integra il coinvolgimento attivo dei genitori sin dalla prima infanzia, sentiva che era il momento di racchiudere tutto questo in qualcosa capace di ispirare le famiglie a intraprendere insieme questo viaggio musicale. Cosa di meglio, pertanto, se non un libro?”. “Ho avuto modo di apprezzare la grande professionalità di Giacomo Bruno e la solida esperienza della sua casa editrice, rimanendone piacevolmente colpito” conclude l’autore. “I suoi valori rispecchiano pienamente il mio approccio didattico, il che mi rende consapevole che il mio libro sarà di grande utilità per tantissime persone”. Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4jjHDmL



Antonio Laviola, didatta musicale con oltre trent’anni di esperienza, diplomato in chitarra e laureato in Etnomusicologia, è specializzato nel metodo Suzuki, progettato per avvicinare alla chitarra i bambini in età prescolare con il coinvolgimento attivo dei genitori. In seguito, ha continuato la sua formazione anche in musicoterapia e nella metodologia Gordon (che promuove l’educazione musicale fin dai primi mesi di vita). È inoltre appassionato di crescita personale, un aspetto che arricchisce il suo approccio, rendendolo empatico e orientato al benessere degli allievi. Sposato e residente a Taiwan, continua a trasmettere la sua passione per la musica e per la crescita dei suoi allievi. Per saperne di più: www.antoniolaviola.it



Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it

