“Avrei Questa Idea”: l’innovativa piattaforma per giovani autori che fonde intrattenimento e opportunità professionali

(Adnkronos) – Roma, 30 luglio 2024 – "Avrei Questa Idea" di Giffoni Innovation Hub, è un prodotto unico nel suo genere ed è la dimostrazione vivente di come un format riesca simultaneamente ad intrattenere, divertire, raccontare storie, stimolare l'immaginazione degli spettatori e, al contempo, offrire ai giovani autori la possibilità di realizzare il loro sogno di diventare sceneggiatori. Questo innovativo format non si limita ad essere un video-podcast di successo, ma si trasforma in un evento itinerante che porta i giovani talenti sui palcoscenici di importanti teatri, cinema e festival italiani, da Venezia a Roma, passando per Milano e Bologna. Durante questi eventi, i talentuosi under 30 hanno l'opportunità di presentare le loro idee di film o serie TV ad una platea di esperti del settore cinematografico, produttori e case di produzione. La prima stagione, condotta da Valerio Lundini ed Edoardo Ferrario, ha riscosso un enorme successo online, attirando un numero impressionante di spettatori. La seconda stagione, che è già in preparazione, vedrà alla conduzione Ciro Priello, Aurora Leone, Fabio Balsamo e Gianluca Fru Colucci, noti come i The Jackal, che saranno anche coproduttori con Giffoni Innovation Hub. In occasione della 54° edizione del Giffoni Film Festival, le opportunità per i giovani autori si sono moltiplicate grazie ad "Avrei Questa Idea – Writing Bootcamp", un programma intensivo di 10 giorni con la partecipazione di 10 importanti case di produzione italiane. 'Avrei Questa Idea' rappresenta un'occasione unica non solo per i giovani, ma anche per gli esperti del settore e per tutti coloro che desiderano innovarsi e lasciare un'impronta tangibile sul palcoscenico cinematografico o televisivo. "AQI – spiega Luca Ruju, General Manager di Giffoni Innovation Hub – incarna la mission dell'azienda di generare un impatto positivo sui ragazzi attraverso la formazione e l'intrattenimento, offrendo l'opportunità a centinaia di giovani autori di presentarsi ad importanti case di produzione, distribuzione e broadcaster. Rappresenta anche un'ottima opportunità per le aziende sponsor di raggiungere milioni di spettatori associandosi ad un progetto di valore. La sfida per i prossimi 12 mesi – conclude – è portare il format oltre i confini italiani attraverso lo sviluppo di una piattaforma in grado di gestire e tutelare i diritti d'autore, per raggiungere il mercato europeo e portare i nostri talenti all'estero e viceversa". In sintesi, "Avrei Questa Idea" è molto più di un semplice contenitore: è un trampolino di lancio per i giovani talenti del cinema e della televisione, un luogo dove l'intrattenimento incontra l'opportunità professionale. Un'idea che sta già cambiando il volto dell'industria dell'intrattenimento in Italia.