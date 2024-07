B-More, arriva la nuova piattaforma per progettare il bagno su misura

(Adnkronos) – Gli interior designer di B-More progettano la ristrutturazione di ogni tipo di bagno, calibrata sulle esigenze degli spazi, coniugando qualità dei materiali,performance, eleganza e impatto scenico delle soluzioni. Monza, 1 luglio 2024.Ristrutturare il bagno e non avere sorpresa a lavoro finito, grazie ad un progetto pensato con attenzione. Le scelte che facciamo quando ristrutturiamo, infatti, sono alla base della qualità di vita che avremo negli spazi della casa, in termini di gestione spazi e di stile. Individuare il progetto giusto per il bagno e le soluzioni su misura può far vivere meglio. Con questo obiettivo è nata la

start-up B-More

lanciata di recente da Italbagno, azienda specializzata da oltre 20 anni nell’arredo bagno e ristrutturazione bagno. I progetti realizzati dai designer di B-More intendono trasformare il bagno in un’oasi di stile e benessere, così da definire ed esaltare l’identità della casa stessa. “Ci siamo accorti in questi anni che il cliente arriva spesso sprovvisto di documentazioni e soluzioni – sottolinea Paolo Brambilla, designer di B-More e titolare di Italbagno –. Abbiamo quindi creato una piattaforma che anticipa i lavori di ristrutturazione con una progettazione su misura. Si inizia con una serie di incontri con il cliente, anche tramite call online, per definire ogni aspetto del progetto. Una volta completato e consegnato, a quel punto il cliente si può rivolgere a qualsiasi azienda che si occupa di ristrutturazione. L’interior design del bagno è la definizione, attraverso le forme, i materiali, i colori e i dettagli, del concetto di lusso individuale nel luogo più privato della casa. L’obiettivo dei nostri progetti è interpretare lo stile e le esigenze funzionali di ogni committente, realizzando ambienti di puro benessere in cui l’eleganza e il comfort sono al centro. Un bagno ben progettato è più di un luogo: è un’esperienza”.

B-More è una nuova sfida nel mercato della progettazione bagno. Tre sono gli elementi che la contraddistinguono: la semplificazione, con una procedura progettuale snella, precisa ed efficace; la tecnica, grazie ad un pull di interior designer specializzati nella progettazione di ambienti bagno; la creatività, con proposte di design originali e di massimo appeal, anche nei contesti più complessi. “Da un ricerca di mercato che abbiamo condotto – sottolinea Paolo Brambilla – è emerso che nel nostro territorio, la provincia di Monza-Brianza, non c’è questo tipo di progettazione al cliente fornito all’interno della stessa azienda di vendita arredi e ristrutturazione. Attualmente serviamo il nostro territorio, ma presto intendiamo svilupparci in tutta Italia. Altro step,che è in fase di sviluppo e studio, è B-More business, dedicato alle aziende come la nostra che con la progettazione preparano il cliente alla ristrutturazione offendo un servizio, spesso trascurato ma invece fondamentale, nel mercato attuale”. La nuova start-up B-More trasforma il bagno in uno spazio d’autore ed ognuno può scegliere il proprio stile. Da quello classico, l’intramontabile per eccellenza, con linee e volumi ricchi e preziosi a quello moderno che ricalca e ridefinisce i trend più attuali. Minimalista, essenziale ed elegante, invece, è lo stile contemporaneo che esalta le proporzioni. Si contrappone al country chic informale e grazioso, che punta sulla naturalità e l’impatto visivo. Con lo stile eclettico, invece, si esaltano gli accostamenti insoliti dalle tonalità audaci, mentre nel nordico le parole d’ordine sono candore e neutralità cromatica, con materiali chiari e materici. Il risultato finale è per tutti un mood elegante e funzionale. “Nel servizio che forniamo – spiega Brambilla – è compresa anche la produzione di un tour virtuale, grazie al quale è possibile vedere la realizzazione effettiva del progetto, entrare all’intero e “toccare con mano” le scelte. In questo modo si può fare ogni valutazione prima di eseguire i lavori, dai materiali ai colori agli arredi. Nel sito web di B-More si può scaricare un progetto fac-simile per avere un’idea di quello che si ottiene con la nostra progettazione”. Nella ristrutturazione di un bagno oggi è fondamentale fare le giuste scelte, con una progettazione su misura. Relazionarsi con un professionista esperto fa la differenza. “In occasione del lancio di B-More, proponiamo il servizio a costi vantaggiosi e applichiamo in aggiunta uno sconto del 50% se il lavoro di ristrutturazione è completato avvalendosi di Italbagno”. L’azienda Italbagno è guidata da Paolo Brambilla insieme con i due figli e uno staff di collaboratori esterni. Offre prodotti specializzati made in Italy e un servizio completo che accompagna in tutte le fasi dei lavori, dalla progettazione alla messa in opera e realizzazione.

www.b-more.info

