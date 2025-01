Bagatti Wood: “Il lusso senza tempo delle ville e degli alberghi della Costa Smeralda è garantito dall’innovazione delle lavorazioni e dalla manutenzione costante”

(Adnkronos) – La storica azienda di Arzachena opera nella nicchia del mercato della Costa a stretto contatto con architetti internazionali rispondendo a richieste dettagliate e soddisfacendo le più svariate esigenze Arzachena, 16 gennaio 2025.Ville e hotel di lusso della Costa Smeralda incarnano, nell’immaginario collettivo, estetica raffinata e qualità senza compromessi, attirando ogni anno una clientela d’élite che cerca un’esperienza immersiva nel lusso e nell’eleganza. Il fascino della Costa Smeralda, tuttavia, non si mantiene solo grazie alla posizione privilegiata e alla bellezza naturale dei luoghi. Dietro le strutture di prestigio che caratterizzano questa parte di territorio vi è un’attenta opera di rinnovamento continuo, un processo che richiede una cura maniacale per i dettagli e lavorazioni eseguite in maniera mirata, artigianale, ma con l’utilizzo delle più recenti innovazioni nel settore delle costruzioni e degli arredi. “Architetti e designer lavorano a stretto contatto con i migliori fornitori del settore per mantenere intatto il fascino di queste residenze, adattandole alle nuove esigenze costruttive e di confort ed armonizzando tradizione e modernità. Gli interventi di manutenzione e adattamento, non seguono solo i trend estetici del momento, ma vengono eseguiti con l’utilizzo delle ultime tecnologie di digitalizzazione, per garantire alle strutture efficienza, comfort e funzionalità”, spiegano i responsabili di Bagatti Wood, azienda punto di riferimento in Sardegna per le forniture d’arredi ed infissi alle ville ed hotel della storica località ideata dal Principe Aga Khan negli anni ’60. Rivolgersi a fornitori locali che conoscono a fondo le esigenze e i ritmi del territorio rappresenta un vantaggio concreto: oltre alla comprovata qualità delle lavorazioni, vi è il vantaggio di avere partner sempre disponibili e pronti a intervenire che garantiscono un supporto continuo per il miglioramento e la preservazione nel tempo delle residenze di lusso. “In un contesto in cui il mercato d’alto livello è caratterizzato dall’attenzione ai dettagli e dall’utilizzo delle più avanzate tecnologie nella realizzazione delle opere, la presenza di aziende radicate sul territorio è fondamentale per assicurare interventi tempestivi e personalizzati che preservano la bellezza delle opere salvaguardando il valore duraturo ed il fascino senza tempo della Costa Smeralda nel panorama internazionale”, sottolineano i responsabili di Bagatti Wood. Fondata da Giuseppe Bagatti negli anni ‘70, l’azienda ha radici profonde nel territorio e una lunga esperienza nella lavorazione del legno e nella produzione di infissi in alluminio. Questa duplice anima, artigianale e innovativa, permette all’azienda sarda di rispondere prontamente alle esigenze della clientela, offrendo soluzioni su misura che uniscono estetica e funzionalità. “Il nostro compito è quello di garantire che ogni elemento delle ville e degli hotel sia curato al massimo delle possibilità, mantenendo quella qualità e quel prestigio che i clienti della Costa Smeralda si aspettano,” aggiunge Giuseppe Bagatti. Il team di Bagatti Wood, che vede i figli di Giuseppe, Roberto e Marco, rispettivamente responsabili del settore arredamento e infissi, si occupa di ogni aspetto delle lavorazioni, dalla progettazione alla realizzazione, seguendo le linee guida definite con architetti e proprietari. Ogni progetto viene trattato con un approccio personalizzato e un’attenzione al dettaglio che si riflette nella realizzazione di arredi su misura e infissi pensati per resistere agli agenti atmosferici e valorizzare gli ambienti. “La conoscenza del contesto ambientale e architettonico della Costa Smeralda ci permette di rispondere tempestivamente alle richieste dei nostri clienti”, evidenzia Giuseppe Bagatti. “È di fondamentale importanza adattare ogni intervento alle specificità di questo territorio unico”. CONTATTI: https://www.bagattiwood.com/



