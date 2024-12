Becciu GS: “Linee vita verso l’obbligatorietà: sicurezza sulle coperture fondamentale per salvaguardare la vita delle persone”

(Adnkronos) – Sandro Becciu, titolare dell’azienda di Ozieri, spiega i vantaggi di una normativa nazionale che imporrà l’installazione di linee vita e l’uso dei DPI per i lavoratori Ozieri, 19 dicembre 2024.Una nuova normativa nazionale potrebbe già nel 2025 rendere obbligatoria una certificazione che qualifichi gli installatori di sistemi anticaduta denominati anche ‘linee vita’ sulle coperture, strumenti di fondamentale importanza per le lavorazioni in quota nei tetti degli edifici, nuovi o sottoposti a interventi di ristrutturazione. Un passo avanti significativo per prevenire incidenti sul lavoro, soprattutto in un settore che registra ogni anno numerosi infortuni gravi e persino mortali, spesso causati dall’assenza di adeguati sistemi anticaduta, nonostante il D.Lgs 81/08 imponga l’obbligo, nelle lavorazioni che superano i 2 mt di altezza, di utilizzare ponteggi, parapetti o sistemi di ancoraggi. “In alcune regioni come la Sardegna, l’adozione delle linee vita procede più lentamente rispetto al resto d’Italia, nonostante i rischi connessi ai lavori in quota siano sempre presenti”, evidenzia Alessandro Becciu, titolare dell’azienda Becciu GS. “Il nostro obiettivo — prosegue il responsabile della storica azienda sarda — è garantire interventi in sicurezza sia per i lavoratori professionisti sia per chi, occasionalmente, deve accedere a una copertura. Non si tratta solo di rispettare una norma, ma di proteggere vite umane”. Becciu GS è una realtà nata negli anni ’20 del 1900 grazie alle attività di Salvatore Becciu, precursore proprio nei sistemi anticaduta. Proprio l’attenzione alla sicurezza degli operatori ha portato l’azienda a specializzarsi in questo ambito, tra linee vita e dispositivi per la protezione individuale, i cosiddetti DPI. “Ma è la mancanza di consapevolezza dell’importanza di investimenti in sistemi di sicurezza che rappresenta ancora una sfida culturale da superare”, ragiona il responsabile di Becciu GS. “È fondamentale comprendere, a seconda del contesto, quali DPI utilizzare: sono molteplici e diversi l’uno dall’altro”. In questo senso, l’attività di Ozieri è un punto di riferimento in Sardegna, con servizi che partono dalla progettazione personalizzata, studiando ogni dettaglio per adattare i sistemi anticaduta alla tipologia di copertura e alle condizioni ambientali. La normativa nazionale attesa nei prossimi mesi renderà obbligatorio il possesso di una certificazione per le aziende che installano linee vita, un aspetto che, secondo Becciu, contribuirà a ridurre il divario tra le diverse aree del Paese. “Sull’isola siamo purtroppo in ritardo rispetto ad altre regioni italiane. In molti cantieri si lavora ancora senza sistemi anticaduta, esponendo i lavoratori a rischi evitabili e i committenti a potenziali sanzioni. È fondamentale — ribadisce il titolare dell’azienda sarda — sensibilizzare tutti, dagli imprenditori ai privati cittadini, sull’importanza di adottare soluzioni di sicurezza”. ·CONTATTI: Sito web https://www.lineevitabecciugs.it/

