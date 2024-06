Caffè Borbone con giovani eroi dello sport

(Adnkronos) – Al fianco del Team Technipes #inEmiliaRomagna per sostenere i futuri talenti del ciclismo italiano I giovani del Team Technipes #inEmiliaRomagna guidati dalla voce del ciclismo italiano Davide Cassani, presidente APT Emilia-Romagna e ideatore del progetto parteciperanno alla giornata benefica di sabato 8 giugno a Imola con il sostegno di Caffè Borbone Previsto per sabato 14 settembre il 1° Gran Premio Caffè Borbone per la categoria Juniores, un emozionante circuito sui colli romagnoli dedicato ai giovani ciclisti che sognano di diventare professionisti

Napoli, 7giugno 2024–Caffè Borbone, azienda leader nel business della torrefazione e del caffè monoporzionato,è sponsor del Team Technipes #inEmiliaRomagna, squadra di talenti del ciclismo semi-professionistico Elite e under 23 e ambassador della Regione Emilia-Romagna.Il primo appuntamento a sostegno dei giovani ciclisti e conil campione Davide Cassani è previsto per sabato 8 giugno a Imola durante la quarta edizione del Suzuki Bike Day, l’evento non competitivo rivolto agli appassionati di ciclismo di tutta Italia. Il ciclismo, sport per definizione “eroico” fatto di sudore e fatica sia per coloro che lo praticano a livello agonistico, sia per tutti quelli che pedalano a livello amatoriale è uno sport semplice e alla portata di tutti, così come un buon caffè. La collaborazione con il Team Technipes #inEmiliaRomagna si inserisce nel fil rouge del sostegno ai giovani talenti, da sempre nel DNA dell’azienda, che da tempo supporta anche le eccellenze sportive dello sci italiano. Caffè Borbone sarà per la prima volta accanto al Team Technipes #inEmiliaRomagna a Imola durante il Suzuki Bike Day dell’8 giugno. Si tratta di 53,5 Km di tracciato con partenza dall’Autodromo di Imola seguendo parte della seconda tappa del Tour de France 2024 e dello storico percorso del Mondiali di ciclismo 2020 e dei Mondiali del 1968. Il cuore delle colline romagnole con paesaggi mozzafiato e salite e curve sfidanti da percorrere insieme a campioni del ciclismo, tra cui Davide Cassani. "Siamo entusiasti di annunciare il nostro sostegno Team Technipes #inEmiliaRomagna. Questa sponsorship riflette la nostra volontà di coltivare le passioni e la formazione di giovani talenti in ogni ambito, dall’arte allo sport, sostenendo uno staff di professionisti del ciclismo nell’affiancare le giovani eccellenze sportive che saranno i campioni di domani. Condividiamo inoltre con il team gli stessi valori di legame con il territorio, nel loro caso l’Emilia-Romagna e nel nostro la Campania, credendo fermamente nel potenziale delle nuove generazioni come motore di cambiamento e sviluppo delle comunità e dei territori locali.” ha dichiarato Marco Schiavon, Amministratore Delegato di Caffè Borbone.

Il Team Technipes #inEmiliaRomagna nasce nel 2019 da un’idea di Davide Cassani – ex ciclista professionista e CT della nazionale dal 2014 al 2021, diventato negli anni per migliaia di appassionati la voce del ciclismo italiano – come opportunità di formazione a sostegno delle giovani leve del ciclismo per sviluppare il loro talento grazie ad un team dedicato di storici esperti e professionisti di questo sport, dando loro l’opportunità di crescere ed entrare nella categoria professionistica. Il progetto ha un duplice scopo: offrire a un gruppo di 13 giovani ciclisti provenienti da tutta Italia tutto il supporto e le competenze di un team tecnico per metterli in condizione di poter aspirare al passaggio al professionismo e al tempo stesso diffondere e consolidare il ruolo della Regione Emilia-Romagna come destinazione di eccellenza per i cicloamatori e cicloturisti sportivi grazie a un’offerta paesaggistica di percorsi ciclistici adatta a chi ama e pratica questo sport a qualsiasi livello, oltre alla rinomata proposta eno-gastronomica e culturale già celebre in tutto il mondo. L’Emilia-Romagna, da sempre fucina di giovani talenti del ciclismo, rimane una costante della partnership tra Caffè Borbone e Team Technipes #inEmiliaRomagna, tanto che il 14 settembre avrà luogo il 1° Gran Premio Caffè Borbone, una manifestazione ciclistica dedicata alla categoria Juniores, 17-18 anni. Il percorso ciclistico, con partenza da Faenza, toccherà le aree colpite dall’alluvione del 2023, oggi recuperate attraverso raccolta fondi, che potranno essere teatro del talentodiragazzi provenienti da ogni parte di Italia che sognano di diventare ciclisti professionisti.Anche in questo caso il percorso attraversa i paesaggi più belli delle colline romagnole per terminare nella piazza principale di Brisighella, uno dei borghi più belli d’Italia. “Siamo entusiasti di avviare una collaborazione con un’azienda così importante come Caffè Borbone. – ha commentato Gianni Carapia, Presidente del Team Technipes #inEmiliaRomagna– L’affiancamento di una realtà italiana di spicco ci inorgoglisce e ci spinge ad impegnarci ancora di più, anche con nuove iniziative, nel perseguimento dei nostri obiettivi legati allo sport, alla crescita dei giovani, alla promozione del territorio e della mobilità in bicicletta, condivisi con i nostri partner. Ci fa davvero piacere constatare l’attenzione che un’azienda come Caffè Borbone riserva allo sport, ai giovani e al territorio, a partire da questa iniziativa a Imola che vede protagonista un altro nostro partner storico e importante come Suzuki”.

Informazioni su Caffè Borbone

Nata a Napoli nel 1999 come piccola torrefazione legata alla tradizione del caffè napoletano, Caffè Borbone è diventata in pochi anni uno dei principali produttori di caffè monoporzionato in cialde e capsule. Rappresenta un caso di crescita esemplare, grazie anche al costante investimento in Ricerca & Sviluppo che ha portato alla realizzazione di prodotti innovativi e di qualità che, gradualmente, hanno conquistato i consumatori sempre più attenti all’ambiente. È stata, infatti, la prima azienda in Italia a proporre la cialda compostabile che, smaltita nell’umido, può essere utilizzata per la produzione di compost, con involucro riciclabile nella raccolta della carta. Successivamente, ha lanciato la capsula compostabile in biopolimero con il top in carta filtro. Nel 2018, Caffè Borbone entra nel capitale sociale Italmobiliare, una delle principali investment holding italiane, con il 60% delle quote mentre il 40% rimane al fondatore Massimo Renda. Visita: https://www.caffeborbone.com/it/it/

