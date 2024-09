Cantautore e doppiatore, ecco Santo Verduci il Re dei cartoons

(Adnkronos) – Roma, 12 settembre 2024. Santo Verduci è un’artista poliedrico che nasce come cantautore ma sviluppa la propria attività nel doppiaggio: “Sotto la mia direzione del doppiaggio -spiega il Ceo della Sanver Production Ltd- abbiamo dato voce assieme ai tanti doppiatori che collaborano con la mia azienda a diversi film e serie televisive che fanno parte della selezione di Netflix, Amazon e Chili e varie emittenti televisive. Mi occupo poi di acquistare i diritti di prodotti che toccano temi sensibili. Penso ad esempio a Firebird un film che, racconta la storia realmente accaduta di due soldati russi gay durante il periodo della guerra fredda, sensibilizza sui temi Lgtbq+ e a La Promesa, una telenovela in 60 puntate di cui 20 già disponibili, che si occupa di problemi altrettanto importanti come la tratta di esseri umani, violenza contro le donne e la prostituzione. Ma, più in generale, mi piace affrontare questioni di rilevanza sociale come il bullismo e la violenza sui minori”. Ma, come detto, Santo Verduci è un’artista a 360 gradi. Da sempre la sua passione è stata quella di cantare le sigle originali dei cartoni animati e da diversi anni ha coronato il suo sogno, realizzando due compilation di successo: Contactoons e Super Amici: “Ho raccolto così -afferma Verduci- le sigle di numerosi cartoni animati. Pinocchio, La signora Minù, Voltron, Il mio amico Denver, Kimba e Transformers sono le più famose ma ne ho incise oltre 70. Ha prestato la sua voce a diversi cartoni animati come La Fattoria Di Zenon, Kimba, Galvatron in Transformers per elencarne alcuni. In più, ogni giorno, su Universe canale Avod, trovabile sulla piattaforma Chili, potete trovare un vasto catalogo di prodotti doppiati e distribuiti dalla mia azienda. Su Youtube ho creato il canale Contactoons e all’interno conduco un programma tv che, non a caso, si chiama Contactoons, dove all’interno vengono proposti cartoni animati che hanno le mie sigle e che vengono distribuiti anche nelle emittenti televisive”. Un’attività pluriforme quella di Santo Verduci che offre divertimento e spazi di riflessione: “Mi piace scegliere -sottolinea- produzioni che non siano soltanto e unicamente fonte di intrattenimento ma voglio che contengano in sé anche elementi di discussione e, questo, per portare alla ribalta questioni troppo spesso dimenticate. Porre sotto i riflettori temi come i femminicidi o i diritti di chi si sente minoranza arricchiscono chi li propone e chi li guarda per una rivoluzione culturale di cui si sente onestamente il bisogno. Se questo è uno degli obiettivi che mi pongo, l’altro è quello di aprire un canale tv dove far confluire le mie produzioni e ovviamente i cartoni animati per i bambini che sono grande fonte di ispirazione”. Questa settimana si è occupata del caso di Santo Verduci anche Novella 2000

