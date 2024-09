Carlo Tagliente, “Nutri Mente e Corpo”: il Bestseller su come trasformare il cibo in un’esperienza di gratitudine e gioia

(Adnkronos) – Milano, 17.09.2024 – Raggiungere il peso forma ideale è l’obiettivo di tutti noi. La cosa curiosa è che nel mondo ci sono persone che riescono, da un lato a tutelare il proprio benessere personale, e dall’altro a raggiungere il successo in ogni ambito della vita. Per tutti coloro che desiderano raggiungere il proprio equilibrio psico-fisico ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Carlo Tagliente “NUTRI MENTE E CORPO. Ritrova La Consapevolezza E Raggiungi La Tua Forma Fisica Ideale Anche Dopo I 30 Anni” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori consigli pratici e innovativi per ritrovare una relazione sana ed equilibrata con il proprio corpo. “Il mio libro esplora un universo di libertà e armonia nella scelta alimentare, immergendosi in un percorso di scoperta e crescita personale attraverso il cibo” afferma Carlo Tagliente, autore del libro. “Invita i lettori a trasformare l’atto di nutrirsi in un’esperienza di auto-empowerment e celebrazione della vita, abbracciando la diversità e la gioia di un’alimentazione consapevole e autentica”. Secondo l’autore, al fine di vivere al pieno il messaggio del proprio libro, è fondamentale abbandonare le rigide regole e le restrizioni mentali legate alla nutrizione, abbracciando un approccio olistico e consapevole verso il cibo. Dunque Carlo Tagliente, invita a intraprendere un percorso interiore di auto-esplorazione e autenticità, adottando una mentalità aperta e curiosa che guidi il lettore a scoprire il piacere e l’equilibrio di un’alimentazione attenta e sostenibile, trasformando così la propria relazione con il cibo e il benessere. “Quella di Carlo Tagliente è un’opera che trasforma il cibo in un’esperienza di gratitudine e gioia” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “L’obiettivo è offrire un approccio che liberi dalle restrizioni e che porti ad una relazione consapevole con il cibo, ispirando un cambiamento profondo nel modo in cui percepiamo e viviamo la nutrizione”. “Ho scelto Bruno Editore dopo aver riscontrato un’affinità in termini di visioni condivise e passione per la narrazione” conclude l’autore. “In Giacomo Bruno ho trovato un editore serio e professionale, che ha reso possibile la creazione di questo mio progetto editoriale”. Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3XWVgzP



Carlo Tagliente, nato a Cosenza il 15 maggio 1983, è laureato in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e specializzato in Scienze della Nutrizione Umana. Esperto in Medicina Tradizionale Cinese, ha concluso una scuola di agopuntura a Torino nel 2020 e nel 2024 si è specializzato come meditatore mindfulness. Con oltre 20 anni di esperienza nella nutrizione e nello sport, Carlo è un professionista dedicato alla crescita personale e al benessere fisico. Maggiori informazioni su: www.carlotagliente.it



Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it

