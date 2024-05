Case funerarie a Torino: le proposte di Euro Funerali

(Adnkronos) –

Torino, 27/05/2024 – EuroFunerali mette a disposizione, in Piemonte, due location nelle quali è possibile dar l’ultimo saluto ai defunti, all’interno di ambienti privati, comodi e ospitali al tempo stesso, studiati in modo da assecondare le esigenze di chi sta affrontando un lutto. La Casa funeraria Collegno Grugliasco è fornita di tutti gli impianti previsti dal punto di vista normativo, progettata per una tutela completa dei familiari. Occorre tener presente che un’abitazione privata non può mai essere ritenuta il luogo ideale per l’ultimo saluto, anche per ciò che concerne il rispetto delle norme igieniche e sanitarie. Ci sarebbe l’opzione dell’ospedale, è vero: ma in una struttura sanitaria il defunto viene indirizzato in una camera mortuaria, che è un ambiente privo di riservatezza e a cui, comunque, si può accedere solo poco prima del funerale.

È per questo motivo, e per trovare una soluzione a tutti gli inconvenienti che abbiamo citato nelle righe precedenti, che in Piemonte conviene far riferimento alla Casa Funeraria di Collegno e Grugliasco, creata per rendere le condoglianze e la veglia dei momenti sentiti e non imbarazzanti. Questa struttura è stata progettata e creata per garantire un servizio dignitoso, e più in generale tutto quello di cui può aver bisogno una persona che ha patito un lutto. Una casa funeraria non è altro che una struttura che propone un ambiente cordiale al cui interno si può ospitare il defunto: qui tutti gli amici e i familiari possono essere accolti nel migliore dei modi e, se lo desiderano porgere in forma totalmente privata l’ultimo saluto. In un ambiente di questo tipo l’attenzione nei confronti del dolore rappresenta un principio molto importante, e la dimostrazione deriva dal fatto che tutti gli spazi sono sviluppati per cercare di attenuare la sofferenza delle persone. Qui il commiato può essere vissuto con la massima serenità, e soprattutto in forma privata; è possibile personalizzare ogni soluzione in base alle proprie esigenze. EuroFunerali garantisce ai cittadini di Collegno e Grugliasco l’opportunità di usufruire di un servizio dedicato, concepito per andare incontro ai bisogni delle famiglie in lutto. Si può pensare alla casa funeraria come a un luogo di incontro pronto ad accogliere coloro che intendono porgere un messaggio di condoglianze o semplicemente lasciare un ultimo saluto. Le famiglie dei defunti possono contare su uno spazio dedicato che include, oltre alla sala del defunto, un salotto anticamera e un bagno privato. All’interno della casa funeraria vengono accolti tutti i riti laici e tutti i credi religiosi. Il servizio è strutturato in modo da supportare e orientare la famiglia, che ha a disposizione spazi ad hoc e non è costretta a lasciare il caro estinto nella camera mortuaria di un ospedale in casa. Tutti coloro che hanno intenzione di omaggiare il defunto hanno, quindi, l’occasione di farlo. Oltre a quella di Collegno Grugliasco, EuroFunerali ha creato anche la Casa Funeraria Torino, che vanta le stesse caratteristiche e permette di usufruire degli stessi servizi. La struttura è munita di parcheggio interni per i clienti; tutte le famiglie hanno a disposizione un ambiente riservato, che comprende una sala dedicata al feretro e un salotto anticamera. Le sale possono essere utilizzate per qualunque genere di cerimonia funebre, sia con cremazione che in terra, a prescindere dal credo religioso o anche per un rito laico. La grande Sala del Commiato può essere sfruttata da coloro che hanno intenzione di celebrare la commemorazione funebre. La Casa Funeraria di Collegno Grugliasco si trova in via Alessandro Antonelli 42 a Grugliasco, mentre quella di Torino è situata in via Sestriere 21: seguendo questo link è possibile trovare tutte le informazioni utili. EuroFunerali si propone come la sola organizzazione completa e autonoma del territorio piemontese che garantisce la gestione di tutte le fasi che compongono una cerimonia funebre, grazie a uno staff che si occupa, tra l’altro, delle composizioni floreali, della cura delle cerimonie laiche e della contabilità fiscale. Chi lo desidera può richiedere anche una consulenza per un aiuto psicologico e lo svolgimento delle pratiche burocratiche. EuroFunerali Via Sestriere, 21 10141 – Torino Tel. 011 389335

info@eurofunerali.it

