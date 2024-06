SIGNA – Signa al ballottaggio: sfida Giampiero Fossi-Monia Catalano.

Signa al ballottaggio con sfida Giampiero Fossi e Monia Catalano al voto del 23 e 24 giugno.

Sfida che dopo il primo turno delle amministrative 2024 nel Comune in provincia di Firenze ha visto il riconteggio delle schede in alcune sezioni che ha determinato il ballottaggio per il sindaco uscente Giampiero Fossi, Pd, centrosinistra, con Monia Catalano, La Signa che vorrei. Il risultato delle operazioni di spoglio era stato sospeso anche con l’intervento dei Carabinieri.

Per Giampiero Fossi le liste Pd, Lista Giampiero Fossi, Signa domani, Progressisti per Signa e San Mauro San Piero a Ponti insieme.

Per Monia Catalano le liste Uniti per Signa, Fratelli di Signa, Prima Signa, Signa nel cuore, Signa al centro e A sinistra per Signa.

Fossi: “Noi siamo pronti. Continueremo a lottare e impegnarci per la nostra città!Grazie, grazie ai tantissimi cittadini che ci hanno dato fiducia. Oltre il 49%! Un soffio dalla riconferma al primo turno. Sono stati giorni complessi, intensi e in certe occasioni dal sapore amaro. Ma non ci lasciamo scoraggiare o intimidire da chi tenta, con arroganza e prepotenza di minare il nostro lavoro. Abbiamo bisogno di voi e sono certo continuerete a sostenerci. Avanti tutta, con l’impegno di sempre”.

Catalano: “Sono molto soddisfatta del nostro risultato al primo turno. Da 0 a 40% è un primo grande risultato. Sapevo che avremmo ottenuto il ballottaggio. E a Fossi dico che andarci vicino non conta. Fino a quasi 6 mesi fa non esistevamo come progetto civico unitario intorno al mio nome, ma alle urne ho convinto oltre 3000 elettori sovrani a votarmi. Era il mio obiettivo portare un sindaco uscente, che evidentemente non ha convinto nemmeno chi si riconosce nel centrosinistra, al ballottaggio, un’occasione storica. La differenza vera tra me e Fossi è solo una: lui ha già governato e ha governato male. Io rappresento un cambiamento”.

