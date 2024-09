Cecconato Impianti entra nel mercato del rifornimento per l’aviazione

(Adnkronos) – La storica azienda di Arcade, in provincia di Treviso, ha realizzato un impianto di rifornimento carburante per elicotteri per un’azienda leader mondiale del settore Treviso, 20 settembre 2024. Si amplia, e si diversifica sempre di più, l’attività di Termoidraulica F.lli Cecconato. La società, nata nel 1973 e specializzata nell’esecuzione e manutenzione soprattutto di grandi impianti termoidraulici industriali, oltre che di quelli civili, entra ora nel mercato del rifornimento per l’aviazione con la recente realizzazione di un impianto di carburante JET A-1 per il rifornimento di elicotteri per un’azienda leader del settore. “Si tratta del primo impianto che riporta il nostro marchio, dopo avere contribuito a realizzare parti di sistemi per altre aziende in passato – spiega Mirco Cecconato, responsabile della Gestione del Personale e dei Cantieri – Un progetto che ci rende ancora più orgogliosi del nostro lavoro e delle competenze di tutti i nostri dipendenti”. L’impianto è stato realizzato in collaborazione con Aerofueltech, azienda di Villorba (TV) che si occupa proprio della progettazione e consulenza per la realizzazione di impianti relativi allo stoccaggio ed alla distribuzione di combustibili per l’aviazione e l’autotrazione, sia in ambito civile che militare. “Abbiamo costruito questo importante impianto – osserva Nicola Bergo, amministratore unico di Aerofueltech – sviluppando la progettazione in sintonia con il cliente, curando specifici dettagli ed esigenze visto che si trattava di integrare il sistema in una struttura già esistente”. Grande attenzione è stata posta alla selezione dei componenti e dei materiali, privilegiando l’acciaio inossidabile anche per la realizzazione del telaio e la carpenteria di supporto. In un’ottica di fornitura “chiavi in mano”, la F.lli Cecconato si è occupata anche del decommisioning, ossia dello smontaggio e smaltimento del vecchio impianto, oltre che dell’installazione e messa in servizio di quello nuovo. “Questo è solo il primo dei progetti in questo settore – conclude Mirco Cecconato – abbiamo già una commessa per un deposito JET A-1 da 100 m3 con impianto di carico/scarico per un aeroporto in Germania. Il nostro obiettivo è quello di realizzare impianti di stoccaggio e rifornimento in aeroporti di piccole e medie dimensioni”. Un’area di attività che si unisce ai molteplici settori in cui opera la Cecconato Impianti, dall’impiantistica nel settore enologico a quella della trasformazione dei tabacchi, curando ogni aspetto della lavorazione fino al collaudo finale ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Per informazioni www.cecconatoimpianti.com



