Centrosedia, tradizione toscana e capacità innovativa nel mondo dell’arredamento

(Adnkronos) – Milano, 1 luglio 2024. Centrosedia, azienda con radici profondamente legate alla tradizione toscana, continua a distinguersi nel panorama dell'arredamento indoor e outdoor. Fondata nel 1997 a Montelupo Fiorentino, una cittadina rinomata per la sua secolare tradizione ceramica, Centrosedia ha saputo unire l'eredità culturale del territorio a una visione contemporanea e dinamica del design. La storia di Centrosedia si intreccia con quella della città di Firenze, da cui trae ispirazione per l'arte, la storia e la cultura. Negli anni, l'azienda ha attraversato una serie di trasformazioni che ne hanno segnato la crescita e l'affermazione nel settore dell'arredamento. Grazie a un team giovane e dinamico, Centrosedia è costantemente alla ricerca di nuovi prodotti da presentare al proprio pubblico, rinnovando continuamente il proprio catalogo. Da trent'anni, Centrosedia rappresenta una testimonianza di passione, dedizione e innovazione. La sua offerta comprende tavoli, sedie e complementi d'arredo che spaziano dallo stile classico al design contemporaneo, con un'ampia scelta di materiali, colori e finiture. L'azienda si è affermata nei settori Contract, Ho.re.ca e della Collettività, e con il lancio di CentrosediaShop (www.centrosediashop.com) nel 2024, ha deciso di espandere la propria presenza anche nell'arredo Casa. Uno degli obiettivi principali di Centrosedia è la selezione di prodotti di alta qualità, competitivi e pensati per durare nel tempo, adatti a molteplici condizioni d'uso, anche intenso e continuativo. La capacità di combinare tradizione e innovazione ha permesso all'azienda di offrire soluzioni di arredo che rispondono alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Centrosedia dispone di un magazzino di oltre 5000 mq, che garantisce una vasta disponibilità di prodotti in pronta consegna. Inoltre, l'azienda offre un servizio di personalizzazione, permettendo ai clienti di dare vita alle proprie idee e creare spazi unici. Il servizio clienti, disponibile dal lunedì al venerdì, assiste i clienti in ogni fase dell'acquisto, offrendo anche opzioni di pagamento rateale. La mission di Centrosedia è trasformare gli ambienti in spazi straordinari, impegnandosi quotidianamente per garantire prodotti e servizi di eccellenza. L'azienda invita tutti a scoprire il proprio universo di prodotti, una selezione esclusiva di brand autorizzati che combinano innovazione, qualità e stile. Per maggiori informazioni su Centrosedia e la sua offerta, visitare il sito web ufficiale www.centrosediashop.com o contattare il servizio clienti.