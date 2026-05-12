CGTN: Perché il mondo segue con attenzione il prossimo vertice tra Cina e Stati Uniti?

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

CGTN ha pubblicato un articolo in cui si analizza il motivo per cui il mondo sta seguendo con grande attenzione il prossimo vertice tra Cina e Stati Uniti. In un contesto caratterizzato da continue tensioni geopolitiche e da una fragile ripresa globale, l’articolo sottolinea come le relazioni diplomatiche tra capi di Stato fungano da “ancora” per le relazioni tra Cina e Stati Uniti. L’articolo indaga inoltre il modo in cui il vertice potrebbe infondere maggiore certezza in un mondo sempre più instabile.



PECHINO, Cina, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Su invito del presidente cinese Xi Jinping, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si recherà in visita di Stato in Cina dal 13 al 15 maggio, come annunciato lunedì dal Ministero degli Esteri cinese.

In un momento caratterizzato da continue tensioni geopolitiche e da una fragile ripresa globale, il mondo osserva con attenzione se i due leader riusciranno a stabilizzare ulteriormente le relazioni tra Cina e Stati Uniti e a infondere quella certezza di cui il panorama internazionale ha tanto bisogno.

Mantenere le relazioni tra Cina e Stati Uniti sulla strada giusta



Per molti osservatori, il vertice incarna una speranza fondamentale, ovvero la stabilità delle relazioni bilaterali.

Le interviste condotte da CGTN evidenziano che gli esperti concordano sul fatto che le relazioni diplomatiche tra i capi di Stato rappresentino da tempo il “pilastro” di tale stabilità.

Come ha affermato Wu Xinbo, preside dell’Istituto di studi internazionali dell’Università di Fudan, queste relazioni diplomatiche “stabiliscono il tono e la direzione” delle relazioni bilaterali.

Anche il professore associato Sun Taiyi della Christopher Newport University ha osservato che la comunicazione diretta tra leader contribuisce a ridurre l’incertezza, prevenire errori di valutazione e indicare la stabilità come priorità assoluta.

Nel corso dell’ultimo anno, i due leader hanno mantenuto i contatti tramite telefonate e incontri di persona a Busan, nella Repubblica di Corea (ROK), contribuendo a evitare gravi errori di valutazione e a stabilizzare il rapporto complessivo.

Come ha detto Xi a Trump a Busan: “Nonostante il vento, le onde e le sfide, dobbiamo mantenere la rotta giusta, navigare in un panorama complesso e garantire che la gigantesca nave delle relazioni sino-americane continui a proseguire con sicurezza verso il futuro”.

La metafora della “guida della nave” si è tradotta in progressi concreti.

Dal 2025, in base all’accordo strategico raggiunto dai due capi di Stato, i team economici di entrambe le parti hanno tenuto diversi cicli di colloqui, mentre l’escalation delle tariffe su larga scala è stata sospesa. Una nuova tornata di consultazioni è prevista nella Repubblica di Corea dal 12 al 13 maggio, alla vigilia del vertice di Pechino.

Gli scambi tra i popoli dei due Paesi stanno anch’essi rivivendo un momento di grande slancio. Nel mese di aprile, Pechino ha ospitato una serie di eventi per celebrare il 55° anniversario della “Diplomazia del ping-pong” tra Cina e Stati Uniti, organizzando scambi sportivi e culturali ai quali hanno partecipato centinaia di giovani cinesi e americani. Anche altri gruppi di giovani statunitensi si sono recati in Cina per partecipare a programmi di scambio e studio.

Costruire certezza in un mondo in continua evoluzione



Essendo le due maggiori economie mondiali, e dato che le relazioni tra Cina e Stati Uniti rappresentano uno dei legami bilaterali più importanti a livello globale, gli esiti dei rapporti diplomatici tra i vertici dei due Paesi non solo contribuiscono a stabilizzare le relazioni bilaterali, ma hanno anche un impatto più ampio sullo sviluppo e sulla governance globali.

Come ha osservato Chad Bown, ricercatore senior del Peterson Institute: “tutti sono interessati a tali esiti”. L’economista della Cornell University, Eswar Prasad, è andato oltre, suggerendo che l’incontro potrebbe avere ripercussioni sul commercio mondiale, sulla geopolitica e persino sull’“ordine basato su regole”.

Le interviste condotte da CGTN con gli esperti mettono in luce aspetti simili.

Zhang Tengjun, ricercatore associato presso il China Institute of International Studies, ha affermato che una cooperazione più stretta potrebbe favorire la ripresa globale e stabilizzare le catene industriali e di approvvigionamento, sottolineando che l’andamento delle relazioni bilaterali è strettamente legato al futuro del mondo.

A questo proposito, lo studioso Sun ha affermato che la stabilità delle relazioni riduce i rischi di interruzione della catena di approvvigionamento, di instabilità finanziaria e di frammentazione geopolitica.

Il preside Wu ha sottolineato che, come principali potenze tecnologiche mondiali, la Cina e gli Stati Uniti possono ottenere “risultati vantaggiosi per entrambe le parti” attraverso una cooperazione concreta, favorendo una crescita globale più ampia e il progresso scientifico.

Allo stesso modo, Cui Fan, vicedirettore dell’Università di economia e commercio internazionale, ha sottolineato che entrambi i Paesi condividono la responsabilità della stabilità della governance globale.

Xi ha sottolineato questa responsabilità anche a Busan: “Il mondo oggi si trova ad affrontare molti problemi complessi. Come grandi potenze, Cina e Stati Uniti possono ritenersi responsabili allo stesso modo, cercando di collaborare per realizzare risultati ancora più importanti e concreti a beneficio dei nostri due Paesi e del mondo intero”.

Quest’anno si presenta l’occasione per mettere alla prova tale responsabilità, considerando che la Cina ospiterà l’APEC, mentre negli Stati Uniti si terrà il vertice dei leader del G20: due piattaforme che potrebbero aprire la strada a un coordinamento in materia di ripresa globale, sicurezza alimentare ed energetica, rischi legati al debito e riforma della governance.

Durante una conversazione telefonica avuta con Trump a febbraio, Xi ha delineato una linea d’azione pragmatica: “Se le due parti lavoreranno nella stessa direzione, in uno spirito di uguaglianza, rispetto e vantaggio reciproco, potremo sicuramente trovare il modo di rispondere alle preoccupazioni di entrambe le parti”.

Il mondo seguirà con attenzione il prossimo vertice per vedere in che modo Pechino e Washington riusciranno a concretizzare l’appello di Xi a “procedere gradualmente per costruire la fiducia reciproca, trovare il modo per andare d’accordo e far sì che il 2026 diventi l’anno in cui le due grandi potenze si muoveranno verso il rispetto reciproco, la coesistenza pacifica e una cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti”.

https://news.cgtn.com/news/2026-05-11/Why-is-the-world-watching-the-upcoming-China-US-summit–1N3u9OWFqdq/p.html



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