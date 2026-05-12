Race for the Cure e Maratona del Chianti: Entain Italia corre per salute e inclusione

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Roma, 11 maggio 2026 – Un fine settimana all’insegna dello sport e dell’impegno sociale per Entain Italia, che ha partecipato a due appuntamenti simbolo: la Race for the Cure e la Maratona del Chianti, tenute entrambe il 10 maggio.

Una doppia maratona che ha visto un totale di 76 dipendenti scendere in campo, uniti dalla volontà di sostenere iniziative dedicate alla salute, alla prevenzione e all’inclusione.

A Roma, i dipendenti di Entain Italia hanno partecipato alla Race for the Cure, la più grande manifestazione in Italia per la lotta ai tumori del seno, promossa da Komen Italia. Una corsa che unisce sport e prevenzione, sensibilizzazione e sostegno concreto alla ricerca.

In Toscana, invece, si è tenuta la Maratona del Chianti, iniziativa inserita nel programma di attività della Charity Partnership tra Entain Italia e Sport Senza Frontiere. Un appuntamento per sostenere i progetti dell’associazione che, da oltre 15 anni, utilizza lo sport come leva educativa e di inclusione per bambini e ragazzi in situazioni di vulnerabilità.

La partecipazione alle due manifestazioni si inserisce in un percorso più ampio che vede Entain Italia promuovere iniziative capaci di coinvolgere attivamente le proprie persone, trasformando l’energia dello sport in valore condiviso e in un supporto concreto alle comunità.

«Essere presenti in due eventi, distanti geograficamente ma accomunati dagli stessi valori, significa dare forma concreta alla nostra idea di benessere, una dimensione che riguarda le persone, ma che si estende anche al contesto sociale in cui operiamo. Attraverso lo sport vogliamo favorire partecipazione, consapevolezza e inclusione, mettendo in relazione l’impegno dei nostri dipendenti con cause che generano un impatto reale e duraturo», ha dichiarato Giuliano Guinci, Public Affairs, Sustainability & Retail Operations Director del Gruppo Entain in Italia.

Entain Italia



L’azienda italiana del Gruppo Entain, presente nel Paese da oltre 20 anni, gestisce tre marchi iconici nel settore dell’intrattenimento: Eurobet, Bwin e Gioco Digitale. Oggi conta oltre 500 dipendenti e attraverso la propria rete di punti vendita occupa indirettamente oltre 5000 persone. L’azienda è presente sul territorio con oltre 1000 punti vendita ed un canale online, fonda tutta la sua strategia su responsabilità, innovazione e fiducia.

Il Gruppo Entain è quotato alla Borsa di Londra (FTSE 100) è leader internazionale nel settore dell’intrattenimento che opera nei principali mercati regolamentati dei cinque continenti. Conta circa 30000 dipendenti in oltre 20 uffici operativi, gestisce oltre 140 licenze in oltre 40 paesi.

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