inCruises registra una Wave Season record con oltre 50.000 passeggeri confermati

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

GUAYNABO, Puerto Rico, May 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — inCruises annuncia la Wave Season più positiva della sua storia, superando 50.000 passeggeri confermati e 20.000 prenotazioni crocieristiche su oltre 560 itinerari unici con 12 diverse compagnie di navigazione nei primi mesi del 2026.

Questo traguardo riflette la continua espansione della comunità di abbonati di inCruises, diversificata e in rapida crescita, che ha generato prenotazioni da 98 paesi nel periodo considerato. Particolarmente solide le performance registrate in Asia centrale, Europa e nei mercati Asia-Pacifico.

«Questi risultati testimoniano la forza crescente del nostro modello di abbonamento globale e il coinvolgimento sempre più attivo dei nostri Membri», ha dichiarato Anthony Varvaro, CFO e COO di inGroup International. «Stiamo registrando una crescita significativa dei volumi in più regioni, con una spiccata propensione alle prenotazioni anticipate sia nei mercati consolidati che in quelli emergenti.»

Negli ultimi anni, inCruises è stata più volte premiata da brand crocieristici di primo piano come MSC Crociere e Costa Crociere come agenzia di punta, conquistando numerosi riconoscimenti di settore che ne attestano solidità, affidabilità e impatto crescente.

«Riscontriamo una forte sintonia tra ciò che i nostri Membri cercano e ciò che le compagnie partner sanno offrire», ha affermato Tatiana Wegzym, Commercial Partnerships Manager di inCruises. «Proponendo il giusto mix di itinerari, destinazioni e fasce di prezzo, aiutiamo sempre più abbonati ad avvicinarsi al mondo delle crociere, generando al contempo una domanda significativa e di qualità per i nostri partner.»

A conclusione di questa Wave Season da record, inCruises ha introdotto diversi aggiornamenti al programma nell’ambito di Membership 3.X, pensati per incrementare il coinvolgimento dei Membri, ampliare la flessibilità e migliorare l’accessibilità.

Informazioni su inCruises e inGroup International



inCruises è una divisione di inGroup International e uno dei più grandi club di viaggi in abbonamento al mondo. Dal lancio nel 2016, inCruises ha registrato oltre 700.000 ospiti e offre accesso a quasi 200.000 opzioni tra crociere, hotel e resort in tutto il mondo.

Attraverso la sua pluripremiata piattaforma globale, disponibile in 17 lingue, i Membri beneficiano di molteplici soluzioni per ridurre i costi di viaggio accedendo a un’offerta di grande valore su un’ampia gamma di esperienze.

Questa comunità globale in espansione — e il valore costante che genera — continua ad alimentare la forte domanda che si riflette nelle performance record della Wave Season.

inCruises sta facendo una differenza concreta nella vita dei propri Membri, aiutandoli a viaggiare più spesso e con maggiore convenienza, offrendo al contempo un’opportunità di rilievo alla sua crescente rete di Partner globali.

Nell’ambito della sua missione più ampia di migliorare la qualità della vita, l’azienda è impegnata a essere un’impresa globalmente responsabile, sostenendo attivamente Mercy Ships e altre iniziative umanitarie.

Contact:

Beatriz Díaz Vázquez

beatriz.diaz@in.group

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immediapress/globenewswire