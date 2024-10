Champions League – Juventus, trasferta insidiosa a Lipsia

(Adnkronos) –

Roma, 01 ottobre 2024 – La vittoria contro il PSV nella gara d’esordio di Champions League è già alle spalle e la Juventus, mercoledì sera, vola a Lipsia per sfidare i padroni di casa nella seconda giornata della competizione. Trasferta insidiosa alla Red Bull Arena per i bianconeri con i tedeschi favoriti, per gli esperti Sisal, a 2,35 contro il 3,00 dei ragazzi di Thiago Motta mentre il pareggio si gioca a 3,25. Le due squadre non si sono mai sfidate e per la Juventus si tratta dell’incrocio con la sedicesima formazione di Bundesliga. L’Under, a 1,80, si fa preferire di pochissimo all’Over, in quota a 1,90, visto che si fronteggiano le due migliori difese d’Europa. In una partita così tirata segnare per primi potrebbe rappresentare un vantaggio non da poco: il Lipsia che passa in vantaggio si gioca a 1,90 mentre si sale a 2,15 per vedere Vlahovic e compagni sbloccare la gara. Attenzione poi al VAR, dato a 3,50, oppure a un calcio di rigore che si gioca a 2,75. Loïs Openda, a segno a 2,50, lancia la sfida a Dusan Vlahovic, nel tabellino dei marcatori a 2,75. Sognano una serata da protagonisti anche i due numeri 10: Xavi Simmons, gol o assist a 2,60, per il Lipsia e Kenan Yıldız, offerto a 3,00 per una marcatura o un passaggio vincente. In contemporanea, in uno degli stadi più belli e iconici del mondo, Anfield, il Bologna fa visita al Liverpool, nella seconda giornata di Champions League, per quella che appare come una missione (quasi) impossibile. Gli esperti Sisal ritengono i Reds favoritissimi a 1,17 con il blitz rossoblù che pagherebbe 16 volte la posta mentre si scende a 7,50 per il pareggio. Gli inglesi segnano tanto ma concedono anche molto: ecco quindi che la Combo Goal + Over 2,5, in quota a 2,45, potrebbe fare la sua apparizione nel corso del match. Sia Slot che Italiano potrebbero optare per qualche cambio sia all’inizio che a gara in corso qualora fosse necessario: una rete dalla panchina è data 2,25 mentre un eccesso di foga, che potrebbe costare un’espulsione, si gioca a 4,80. Un nome una garanzia, Momo Salah. Il leader tecnico e carismatico del Liverpool vuole trascinare i suoi anche contro il Bologna al quale, con la maglia della Roma, ha segnato 5 reti in tre partite: l’egiziano primo marcatore si gioca a 3,60. Attenzione poi a Luis Diaz, a 2,50, già 5 marcature in stagione. I rossoblù si affidano a Santiago Castro, in gol a 5,00, e a capitan Riccardo Orsolini, gol o assist a 4,80. Prima di Juventus e Bologna, l’Atalanta scende in campo contro lo Shakhtar alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen. I bergamaschi, per gli esperti Sisal, sono avanti a 1,70 rispetto al 4,75 degli ucraini mentre il pareggio si gioca a 3,75. Entrambe le squadre dispongono di tiratori in grado di far male dalla distanza tanto che un gol da fuori area è offerto a 3,00. Non è ad escludere un Ribaltone in quota a 6,75 con un autogoal che, al contrario, pagherebbe 9 volte la posta. Ademola Lookman, a 2,75, è pronto a regalarsi l’ennesima gioia europea mentre Mario Pašalić, in gol a 4,50, vuole bissare la marcatura di 5 anni fa contro lo Shakhtar. Gli arancioneri, senza il bomber Sikan, si affidano a Lassina Traoré, gol a 4,50, e a Georgiy Sudakov, nuova stellina del calcio ucraino, protagonista con gol o assist a 3,90.

