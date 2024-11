Champions League – Real Madrid-Milan: scontro fra regine al Bernabeu Juventus e Bologna sfidano la Francia su Sisal.it

(Adnkronos) –

Roma, 04 novembre 2024 – Ventidue Champions League complessive in bacheca. Nessuno, nell’Europa dei grandi, ha vinto come loro. Ed entrambe sono legate da un comune denominatore che si chiama Carlo Ancelotti. Real Madrid e Milan si sfidano, per la sedicesima volta nella storia, nel quarto turno di Champions League per un match tra regine. I campioni d’Europa in carica ritrovano i rossoneri a distanza di 14 anni e, al Santiago Bernabeu, si preannuncia una gara dalle mille emozioni: Real favorito, per gli esperti Sisal, a 1,44 contro il 7,00 del Milan mentre si scende a 4,75 per il pareggio. Emozioni e reti non dovrebbero mancare: la Combo Goal + Over 3,5, offerta a 2,40, è ampiamente nelle corde del match. L’unico successo dei milanisti nella Casa Blanca risale al 2009 quando i ragazzi di Leonardo si imposero in rimonta: un altro Ribaltone si gioca a 6,25. Un goal dalla panchina, a 2,25, non è da escludere, al pari di un intervento del VAR, in quota a 3,00. Sui possibili protagonisti c’è solo l’imbarazzo della scelta: Kylian Mbappé, a 2,00, è il più accreditato a entrare nel tabellino dei marcatori ma occhio a Jude Bellingham, gol o assist a 1,97, ma Brahim Diaz, a 3,50, è pronto per il più classico dei gol dell’ex. Ma anche Alvaro Morata, a segno a 4,50, vuole essere protagonista: attenzione poi alla voglia di riscatto di Rafa Leao, in quota a 5,00. La Juventus vola in Francia, ospite del Lille, per una trasferta da prendere con le molle. Gli esperti Sisal vedono i bianconeri favoriti a 2,50 rispetto al 3,00 dei transalpini mentre il pareggio si gioca a 3,10. Prima sfida tra le due formazioni dove l’Under, a 1,65, si fa preferire all’Over, dato a 2,10. Particolare attenzione andrà fatta ai falli poiché sia un rigore, a 2,75, che un’espulsione, a 4,15, potrebbero fare la loro comparsa nel corso del match. Ma chi sbloccherà la partita segnando il primo gol? Anche in questo caso la Juventus, a 1,95, appare favorita rispetto al Lille, dato a 2,15. Si preannuncia una sfida tra grandissimi bomber. Jonathan David, sogno neanche troppo segreto di tante formazioni italiane tra cui proprio i bianconeri, potrebbe aprire la gara, primo marcatore a 4,80, magari supportato da Edon Zhegrova, assist a 6,00. In casa juventina, Dusan Vlahovic, a segno a 2,75, vuole mantenere ben salda sulle spalle la maglia numero 9 mentre Kenan Yıldız, gol o assist a 3,15, vuole regalarsi una notte da protagonista. Ad aprire il martedì di Champions League, tra le formazioni italiane, sarà il Bologna che, al Dall’Ara, riceve la visita del Monaco per il secondo incrocio Italia-Francia di giornata. Gli esperti Sisal ritengono i monegaschi, vera rivelazione di inizio torneo, vincenti a 2,60 contro il 2,75 dei ragazzi di Italiano mentre il pareggio è dato a 3,25. Bologna a caccia del primo punto nella manifestazione ma anche del primo gol: i felsinei a segno si giocano a 1,27. L’importante sarà vincere, anche con il minimo scarto: ecco allora che il risultato esatto di 1-0 è dato a 9,50 per i padroni di casa mentre quello a favore dei monegaschi è in quota a 9,25. Santiago Castro sfida Folarin Balogun: i due numeri 9 sono appaiati in quota a 3,25.

