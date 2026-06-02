CHR Group acquisisce Rmoni e Andy per affermarsi come partner digitale di riferimento nel settore della ristorazione

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

La strategia di crescita internazionale sarà sostenuta da un nuovo investimento strategico da parte di PSG Equity e dal continuo sostegno dell’investitore esistente Verto



MILANO, 2 giugno 2026 /PRNewswire/ — CHR Group (“CHR”), leader europeo nel settore dei software per la sicurezza alimentare digitale, la conformità normativa e la gestione della ristorazione, ha annunciato oggi l’acquisizione di Rmoni e Andy, due importanti aziende tecnologiche specializzate nella digitalizzazione delle operazioni di ristorazione.

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Rmoni, azienda con sede nel Benelux specializzata in soluzioni di monitoraggio connesso e gestione della qualità, offre tecnologie avanzate di monitoraggio in tempo reale tramite sensori e di controllo della temperatura, utilizzate da gruppi internazionali operanti nel settore della ristorazione e della vendita al dettaglio. Andy, con sede in Spagna, offre un software di gestione operativa e HACCP progettato specificamente per le grandi catene di ristoranti e gli operatori della ristorazione con più sedi.

Insieme alle piattaforme di punta di CHR, ossia ePackPro e Adoria, queste acquisizioni rafforzano notevolmente la presenza internazionale di CHR e ne ampliano le capacità. Grazie a ePackPro e Adoria, CHR supporta già circa 185.000 utenti in circa 28.000 strutture di ristorazione presenti in quasi 50 Paesi, servendo ristoranti, bar, hotel, operatori di catering, panetterie, macellerie, catene di ristorazione al dettaglio e gruppi di ristorazione collettiva.

L’ingresso di Rmoni e Andy rafforza ulteriormente la posizione del gruppo nel segmento aziendale e accelera la sua espansione in Spagna, Belgio, Paesi Bassi e altri mercati internazionali.

Stéphane Ankaoua, amministratore delegato di ePackPro e presidente di CHR Group, ha dichiarato: “Con Rmoni e Andy, stiamo compiendo un nuovo passo avanti nello sviluppo di ePackPro. Queste acquisizioni ci consentono di ampliare la nostra offerta oltre la conformità alle norme HACCP, integrando due aspetti ormai fondamentali per i professionisti della ristorazione e della vendita al dettaglio di prodotti alimentari: la gestione operativa in loco e il monitoraggio delle apparecchiature connesse. La nostra ambizione è quella di creare una piattaforma di riferimento globale in grado di supportare sia le strutture indipendenti che i gruppi con più sedi, garantendo gli stessi standard di semplicità, affidabilità e prestazioni”.

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Contatto per la stampa:Hélène Paulmierh.paulmier@epackpro.com+33 6 16 66 85 90

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