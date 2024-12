Ciro D’Aniello, ecco come recuperare quei crediti incagliati che pesano sui bilanci aziendali

(Adnkronos) – Lo stock complessivo di crediti deteriorati in Italia dovrebbe attestarsi a 290 miliardi di euro a fine 2024. Qualora confermata tale stima, il dato rivelerebbe la riduzione di circa 71 miliardi di euro. Un risultato interessante che aiuta e non poco le imprese italiane: “Un problema -spiega Ciro D’Aniello, Ceo di Cosmos- che diventa attuale nel periodo in cui si chiudono i bilanci. La presenza dei cosiddetti Npl, Not performing load, finiscono per pesare e non poco, riducendo gli utili e accentuando le perdite. Per questo, occorre intervenire con rapidità per evitare situazioni spiacevoli e per recuperare quei crediti che spesso mettono a rischio la solidità e, a volte, la vita delle aziende nostrane”. Un tema dunque molto delicato: “L’indagine sul debitore -spiega D’Aniello- è il primo atto da compiere. Poi bisogna avviare una seria transazione che tuteli il cliente sotto diversi punti di vista. Un’azione volta non solo a far quadrare i bilanci, ma anche a preservare, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, l’amministratore sotto il profilo penale e civile. Si tratta di un tema che, da un anno a questa parte, sta diventando sempre più diffuso e che riguarda in particolare il settore dell’edilizia e dell’automotive. Un fenomeno sociale che va governato per evitare di inquinare la nostra già fragile economia e comprometterne il futuro”. Cosmos dunque è un particolare osservatorio dal quale analizzare le cose da fare per rendere nuovamente esigibili crediti incagliati: “Sono 45 i giorni necessari per ottenere un risultato -afferma D’Aniello che ha ereditato le redini della società da suo padre Domenico. Un risultato che, nell’80% dei casi è possibile. Ma la nostra esperienza ci ha portato anche a diversificare le azioni aprendo diverse sezioni. Fra tutte, spicca Cosmos Finance che fornisce supporto a PMI e grandi aziende nell’ottenere i finanziamenti agevolati erogati da Regione, Stato e Comunità europea e finanziamenti alternativi erogati da piattaforme di crowdfunding autorizzate dalla Consob”. Per informazioni: https://www.cosmostuteladelcredito.com/ —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)