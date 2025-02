Claudia Bellini e Imprenditori del Marketing: il primo servizio di marketing creato da imprenditori per imprenditori, che aiuta le PMI a crescere

(Adnkronos) –

L’azienda bresciana con sede a Darfo Boario Terme, in Valcamonica, offre soluzioni di marketing misurabili e orientate al risultato, con strategie specifiche che guardano a un rapido ritorno sull’investimento

Brescia, 4 febbraio 2025.Far crescere un’azienda oggi non è solo una questione di visibilità, ma di strategie concrete che portino risultati misurabili. Imprenditori del Marketing nasce proprio con questa missione: aiutare le PMI ad aumentare il fatturato con azioni pratiche, senza dispersione di budget in strategie generiche o branding fine a sé stesso. Fondata da Claudia Bellini e Daniele Zanini, Imprenditori del Marketing è un’azienda bresciana con sede in Valcamonica, a Darfo Boario Terme, ed è nata da un’esigenza reale: quella di trovare un marketing che comprendesse davvero le necessità di chi ogni mese deve far quadrare i conti, pagare stipendi e fornitori, e generare un ritorno sugli investimenti nel breve termine. “Essendo imprenditori noi stessi, sappiamo cosa significa dover gestire la crescita di un’azienda senza sprechi. Il marketing per una PMI deve essere estremamente misurabile e portare un ritorno concreto, non solo visibilità”, spiega Claudia Bellini, CEO e Co-Founder dell’azienda. L’azienda si rivolge a settori specifici come edilizia, sanitario e consulenza B2B, dove spesso il marketing creativo non riesce a portare risultati concreti. A differenza delle classiche agenzie, che spesso propongono strategie pensate per grandi brand e quindi poco efficaci per le PMI, Imprenditori del Marketing ha sviluppato un metodo basato esclusivamente sui numeri e sulle metriche aziendali. “La maggior parte delle agenzie di marketing si concentra su branding, contenuti social e visibilità, ignorando metriche fondamentali come il costo di acquisizione del cliente e il ritorno sull’investimento. Ma una PMI non può permettersi di aspettare un ritorno tra sei mesi o un anno: ha bisogno di clienti adesso”, afferma Bellini. L’approccio di Imprenditori del Marketing si basa sul marketing a risposta diretta, un metodo che punta non solo a generare visibilità, ma a trasformare direttamente l’interesse dei potenziali clienti in contatti concreti e vendite. A differenza del marketing tradizionale, che si concentra sulla brand awareness e sulla creazione di contenuti senza un obiettivo chiaro, il marketing a risposta diretta si basa su strategie che portano il cliente a compiere un’azione misurabile, come una richiesta di preventivo, una chiamata o un acquisto. “So bene che di servizi di marketing ce ne sono tanti ed è difficile capire chi può davvero aiutarti a ottenere risultati concreti. Ecco perché lavoriamo in modo diverso: prima ancora di vendere qualsiasi servizio, abbiamo deciso di investire noi per primi, offrendo gratuitamente alle imprese il Piano di Crescita Gratuito: si tratta di un vero e proprio piano marketing operativo, che ti dice esattamente da quali canali partire, quanto investire e quali azioni mettere in atto per generare clienti in modo prevedibile. Una roadmap dettagliata con step precisi per far crescere la tua azienda”, spiega Claudia Bellini, CEO di Imprenditori del Marketing. Con questo approccio, Imprenditori del Marketing non solo offre una visione chiara della strategia da seguire, ma permette agli imprenditori di prendere decisioni basate sui numeri e sulle reali opportunità di crescita della propria azienda, capendo prima di investire se e dove è meglio investire. Grazie a questa visione basata su numeri e strategie testate sul campo, Imprenditori del Marketing è oggi un punto di riferimento per le PMI che vogliono crescere in modo sostenibile, misurabile e con un ritorno sugli investimenti.



CONTATTI: www.imprenditoridelmarketing.it

