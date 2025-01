ClinicalTop, cure dentali sempre più all’avanguardia con tecnologie di ultima generazione

(Adnkronos) – Obiettivo di ClinicalTop offrire una vasta gamma di servizi dall’alto valore aggiunto in ambito odontoiatrico Roma, 14 gennaio 2025. La salute orale è fondamentale per il benessere generale di ogni individuo: la corretta igiene dentale e l’utilizzo di materiali di alta qualità nelle cure odontoiatriche sono essenziali per prevenire patologie e garantire risultati duraturi. “Affidarsi a professionisti notoriamente qualificati, che lavorano in strutture riconoscibili e facilmente raggiungibili permette un monitoraggio post-operatorio di alto valore, assicurando un percorso di guarigione ottimale”, spiegano i responsabili di ClinicalTop, azienda italiana leader nella gestione di centri odontoiatrici con sedi a Roma e Napoli. Recentemente, ClinicalTop ha annunciato una partnership strategica con JDentalCare, azienda italiana con sede a Modena, riconosciuta a livello globale nella produzione di impianti dentali. JDentalCare, attraverso una rete di distributori presente in cinque continenti, offre soluzioni innovative e di qualità al servizio di medici e pazienti in tutto il mondo. “La collaborazione — proseguono i responsabili di ClinicalTop — mira a integrare la nostra esperienza clinica con l’eccellenza produttiva di JDentalCare, garantendo ai pazienti trattamenti all’avanguardia con l’utilizzo di impianti dentali di ultima generazione. L’obiettivo comune — aggiungono — è elevare gli standard qualitativi delle cure odontoiatriche offerte, assicurando risultati efficaci e duraturi”. La missione di ClinicalTop è fin dalla sua nascita quella di offrire ai pazienti il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato europeo, selezionando fornitori che garantiscono materiali di eccellenza a costi competitivi. I centri di Roma e Napoli sono specializzati nell’implantologia a carico immediato, una tecnica avanzata che consente l’applicazione di protesi dentali fisse subito dopo l’inserimento degli impianti in titanio. “Cerchiamo di distinguerci per l’applicazione costante di procedure aggiornate e tecnologie all’avanguardia”, ricordano i responsabili di ClinicalTop. “Siamo in continua crescita, prevediamo l’apertura di nuove sedi proprio grazie alla crescente fiducia attribuita dalla clientela”. ClinicalTop, infatti, offre opportunità di franchising, assistendo i partner in tutte le fasi di lancio di una clinica, dalla ricerca del personale alla formazione, garantendo un supporto completo per lo sviluppo dell’attività odontoiatrica. La partnership tra ClinicalTop e JDentalCare rappresenta un passo significativo verso l’eccellenza nelle cure dentali in Italia, combinando competenze cliniche e innovazione tecnologica per offrire ai pazienti soluzioni di alta qualità e assistenza personalizzata.

CONTATTI: https://clinicaltop.it/

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)