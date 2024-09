Come investire in MarTech secondo Gianpio Gravina

(Adnkronos) – Milano, 23 Settembre 2024. Sempre più spesso si sente parlare di MarTech, una realtà che sta crescendo in modo esponenziale e che sta gradualmente rivoluzionando il settore dell’advertising. Cominciamo innanzitutto con lo spiegare che cosa si intende con il termine MarTech. È un neologismo che deriva dall’unione di due termini: marketing e technology e con cui si indicano in particolare i software progettati per ottimizzare e rendere più efficaci ed efficienti le attività di marketing e, più in generale, le varie attività di marketing la cui realizzazione è strettamente legata all’utilizzo di strumenti tecnologici. La MarTech è un settore interessante, ma allo stesso tempo particolarmente complesso, che sta segnando una svolta nell’ambito del marketing. Investire in questo settore è cruciale per tutte quelle aziende che vogliono rimanere al passo in un mondo in cui in qualsiasi settore la concorrenza è sempre più agguerrita. Delle possibilità di investimento in MarTech abbiamo parlato con Gianpio Gravina, noto consulente MarTech. Qualsiasi investimento, in qualsiasi settore, deve essere sempre attentamente ponderato spiega Gravina. Non è mai consigliabile gettarsi a capofitto in un’iniziativa senza prima aver definito con esattezza i propri obiettivi. La prima cosa da fare è effettuare un’attenta analisi di quelle che sono le attuali strategie di marketing adottate dall’azienda verificando se stando dando i risultati sperati, dopodiché sarà necessario identificare quelle aree che, più di altre, possono trarre beneficio da determinate soluzioni tecnologiche. È poi necessario definire con esattezza gli obiettivi: che si cerchi di migliorare l’efficacia delle proprie campagne di advertising, che si voglia ottenere una migliore comprensione dei propri clienti o che si cerchi di automatizzare determinati processi, l’avere un obiettivo ben chiaro aiuterà a scegliere le soluzioni MarTech più appropriate a una determinata realtà aziendale. È poi scontato il fatto che prima di effettuare un qualsiasi investimento è necessario definire un budget che non sia sottodimensionato o, al contrario, sovradimensionato rispetto agli obiettivi che ci si pongono. Secondo Gravina, l’investimento dipende in gran parte da quelle che sono le specifiche necessità di un’impresa che variano ovviamente a seconda del settore in cui si trova a operare e anche in base agli obiettivi che intende raggiungere. Fatta questa premessa, è un dato di fatto che esistono soluzioni MarTech che potremmo definire “universali” ovvero importanti e adatte a qualsiasi contesto aziendale. Fra queste si ricordano principalmente le seguenti: • Gestione della relazione con i clienti (CRM): le soluzioni CRM consentono alle aziende di gestire e analizzare le interazioni e le relazioni con i clienti attuali e potenziali. • Piattaforme di gestione dei contenuti (CMS): questi strumenti aiutano le aziende a creare, gestire e ottimizzare i contenuti sul web. • Analytics e Data Visualization: per comprendere il comportamento degli utenti, le conversioni e altri KPI, strumenti come Google Analytics, Adobe Analytics ecc. sono diventati fondamentali. • Software di gestione della pubblicità: questi strumenti aiutano le aziende a gestire e ottimizzare le loro campagne pubblicitarie online su piattaforme come Google Ads, Facebook Ads ecc. • Piattaforme di Social Media Management: con la crescente importanza dei social media nel marketing, sono oggi disponibili strumenti che permettono alle aziende di programmare, monitorare e analizzare i contenuti sui social media. • Strumenti di ricerca e SEO: per migliorare la visibilità online, queste soluzioni aiutano le aziende a ottimizzare le loro strategie di contenuto per i motori di ricerca. • Piattaforme di chatbot e assistenza clienti: con l’evoluzione della comunicazione digitale, questi strumenti consentono alle aziende di comunicare con i clienti in tempo reale e automatizzare alcune delle interazioni. Altre interessanti soluzioni sono poi le tecnologie di Data Management che consentono alle aziende di capire meglio il proprio pubblico. In sostanza, conclude Gravina, ogni azienda ha specifiche esigenze e quindi la selezione degli strumenti MarTech varia a seconda di obiettivi, settore e risorse aziendali.

Gianpio Gravina

https://www.linkedin.com/in/gianpio-gravina/

