Comfort e luminosità grazie a Ravia EVO di WnD: il serramento performante,ideale per ogni stagione

(Adnkronos) – Milano, 5 settembre 2024 – Con l’avvicinarsi dei mesi invernali, l’esigenza di un ambiente domestico caldo, confortevole e sano diventa ancora più rilevante. Le nostre case hanno bisogno di soluzioni che garantiscano un’adeguata illuminazione naturale e un isolamento termoacustico ottimale, contribuendo al risparmio energetico e al benessere complessivo dell’ambiente domestico. In risposta a queste necessità, WnD propone RAVIA EVO, un innovativo serramento in PVC –facente parte della linea RAVIA – progettato per chi desidera efficienza, estetica e rispetto dell’ambiente. RAVIA EVO è ideato per massimizzare l’illuminazione naturale in ingresso riducendo il fabbisogno di energia nei mesi più freddi e meno luminosi dell’anno. Grazie al suo design essenziale e alle ampie vetrocamere, RAVIA EVO è la finestra più “luminosa” della serie, capace di inondare gli ambienti di luce naturale e di ridurre la necessità di illuminazione artificiale. La silhouette simmetrica, accentuata dalla maniglia perfettamente al centro, e squadrata risponde alle tendenze minimaliste, con fermavetro dalle linee nette e nodo centrale ridotto che accentuano un’estetica pulita e armoniosa.Dal punto di vista tecnico, tra i punti di forza dell’infisso troviamo gli eccellenti parametri di isolamento termoacustico, con valori di Uw fino a 0.8 W/m²K grazie all’innovativa canalina termica e alla terza guarnizione di serie. Inoltre, RAVIA EVO è dotata di un meccanismo per la microventilazione, che permette un ricircolo dell’aria efficace, con minima dispersione di calore, mantenendo al contempo elevati standard di sicurezza con l’opzione aggiuntiva di ferramenta in classe RC2. Questo aspetto è fondamentale per garantire un ambiente salubre, specialmente nei mesi invernali, quando si tende a tenere chiuse le finestre per proteggersi dal freddo esterno. RAVIA EVO è disponibile anche nella versione porta finestra, con una soglia ribassata di 20 mm e la possibilità di un’anta maggiorata, dotata di maniglie con opzione aggiuntiva di cilindro passante, per garantire massima stabilità e sicurezza.Inoltre, per adattarsi a ogni stile, esigenza e preferenza estetica, l’infisso può essere personalizzato con una vasta gamma di pellicole decorative, compreso un effetto legno Real Wood iperrealistico anche al tatto, rendendo ogni installazione unica e in armonia con il design della casa. Contatti WnD – Finestre in PVC

