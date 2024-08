Community Shield – Manchester si contende il primo trofeo dell’anno City favorito ma lo United, a 3,25 su Sisal.it, cerca il titolo numero 22

(Adnkronos) –

Roma, 09 agosto 2024 – La stagione di club del calcio inglese riparte da dove si era conclusa. Lo scorso 25 maggio, a Wembley, il Manchester United alzò al cielo la FA Cup ai danni del City. Sabato alle 16, sempre nello stadio più iconico del mondo pallonaro, i campioni d’Inghilterra e i Red Devils si giocano il primo trofeo della stagione, il Community Shield. Manchester City che parte favorito, secondo gli esperti Sisal, a 1,55 contro il 5,00 dello United mentre si scende a 4,50 per il pareggio. I ragazzi di Guardiola sono avanti, a 1,32, anche per la conquista del trofeo, per loro sarebbe il settimo sigillo; Bruno Fernandes e compagni sono invece offerti a 3,25 per portare il titolo numero 22, nessuno ha vinto più Community dei Rossi di Manchester, all’Old Trafford. Le due formazioni si sfidano per la terza volta nel torneo nazionale e il bilancio è tutto a favore dello United grazie ai successi nel 1956 e nel 2011. Ci si attende una sfida divertente e ricca di gol tanto che la Combo Goal + Over 2,5 si gioca a 1,65. In questa carambola di reti un Ribaltone, a 5,50, è nelle corde del match al pari di un gol dalla panchina, in quota a 2,75, viste le rose a disposizione di Guardiola e ten Hag. La posta in palio sarà alta e così anche i due tecnici potrebbero entrare nello spirito del match tanto che l’ammonizione per uno degli allenatori è data a 5,00. A maggio furono Alejandro Garnacho, a segno a 4,50, e Kobbie Mainoo, gol o assist a 5,50, a decidere l’incontro in favore dello United. Ten Hag confida molto su Marcus Rashford e Joshua Zirkzee, entrambi nel tabellino dei marcatori a 4,00. La parte azzurra di Manchester ha ovviamente in Erling Haaland, primo marcatore a 3,40, il suo leader offensivo. Ma Phil Foden, a 2,75, Jérémy Doku, a segno a 3,75, e nel capitano Kevin De Bruyne, gol o assist a 1,77, non vogliono certo essere da meno del gigante norvegese. Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

