Compravendita immobiliare: quali documenti bisogna presentare?

(Adnkronos) –

Milano, 17/02/2025 – Acquistare o vendere un immobile è un processo che richiede una serie di adempimenti burocratici e la presentazione di documenti specifici. Conoscere e preparare in anticipo tutta la documentazione necessaria è essenziale per garantire una transazione senza problemi. In questa guida esploreremo tutti i documenti richiesti, sia per i venditori che per gli acquirenti, con un focus su come semplificare il processo. Conoscere in anticipo quali documenti sono richiesti per la compravendita immobiliare è fondamentale per affrontare il processo con serenità ed efficienza. L’accurata preparazione della documentazione non solo consente di risparmiare tempo, ma aiuta a prevenire ritardi burocratici e situazioni che potrebbero bloccare o complicare la compravendita. Un aspetto cruciale è la trasparenza tra le parti. Quando i documenti sono in ordine, il venditore può dimostrare in modo chiaro la legittimità e la regolarità dell’immobile, mentre l’acquirente può verificare che non vi siano anomalie urbanistiche, vincoli o gravami che potrebbero pregiudicare il futuro utilizzo dell’immobile. Ad esempio, presentare subito un atto di provenienza e una planimetria catastale conforme riduce il rischio di contestazioni, come discrepanze tra lo stato attuale dell’immobile e quanto risulta al Catasto. Allo stesso modo, disporre della Certificazione Energetica (APE) permette di rispettare gli obblighi di legge e informare l’acquirente sulle prestazioni energetiche dell’immobile, un aspetto sempre più rilevante. Per il venditore, avere tutti i certificati necessari pronti e aggiornati rappresenta un segno di professionalità, poiché dimostra la sua volontà di rendere la trattativa il più fluida possibile. Per l’acquirente, invece, significa poter fare una scelta consapevole e acquistare con maggiore fiducia, sapendo di non incorrere in problemi futuri. I documenti immobiliari sono essenziali per garantire la regolarità e la trasparenza della compravendita, tutelando sia venditore che acquirente. Servono a verificare la proprietà legale dell’immobile tramite l’atto di provenienza, a dimostrare l’assenza di vincoli o gravami come ipoteche o pignoramenti, e a confermare la conformità urbanistica e catastale, evitando problematiche legate a difformità o irregolarità edilizie. Una documentazione completa riduce il rischio di dispute legali o di blocchi nel rogito notarile, garantendo un processo sicuro e lineare per entrambe le parti. Per vendere un immobile, è indispensabile predisporre una serie di documenti che garantiscono la conformità tecnica, urbanistica e legale. Questi documenti rappresentano una tutela sia per il venditore, che dimostra la regolarità della proprietà, sia per l’acquirente, che può acquistare l’immobile senza rischi. Ecco un approfondimento sui documenti principali, richiedibili online anche su https://www.visureitalia.com/it/. L’atto di provenienza è il documento chiave che certifica come il venditore è diventato proprietario dell’immobile. Può trattarsi di un atto di compravendita, una donazione, una successione ereditaria o un altro titolo legale. Questo documento è essenziale perché: garantisce la regolarità della proprietà, permette al notaio di verificare che non ci siano contese legali o pendenze sulla proprietà, rassicura l’acquirente circa la legittimità del trasferimento. Se l’immobile è stato acquisito tramite successione, sarà necessario allegare anche la dichiarazione di successione e, in caso di donazione, verificare che non esistano diritti di rivendicazione da parte di terzi, come eredi legittimi. La visura catastale e la planimetria catastale sono documenti essenziali per identificare l’immobile sotto il profilo tecnico e fiscale. La visura catastale contiene informazioni dettagliate come:

dati identificativi (foglio, particella, subalterno),

categoria catastale e destinazione d’uso,

rendita catastale, fondamentale per il calcolo delle imposte. La planimetria catastale, invece, rappresenta graficamente la disposizione interna dell’immobile. È obbligatorio che la planimetria depositata presso il Catasto sia aggiornata e conforme allo stato reale dell’immobile. Qualora ci fossero modifiche non dichiarate, sarà necessario procedere con una sanatoria o un aggiornamento catastale per evitare problemi al momento del rogito. Puoi approfondire le differenze tra visure catastali e ipotecarie

qui

.

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento obbligatorio per legge, introdotto per incentivare l’efficienza energetica degli immobili. Esso certifica la classe energetica dell’immobile, da A4 (la più efficiente) a G (la meno efficiente), e fornisce informazioni sulle sue prestazioni in termini di consumi. È importante sapere che: deve essere redatto da un tecnico abilitato, come un geometra, un architetto o un ingegnere, la mancata presentazione dell’APE comporta sanzioni amministrative e potrebbe rendere nullo il contratto di compravendita, fornisce all’acquirente una stima dei costi energetici dell’immobile, un elemento sempre più rilevante nel mercato immobiliare. La conformità urbanistica è uno degli aspetti più critici nella vendita di un immobile. Questa documentazione attesta che l’immobile è stato costruito nel rispetto delle normative edilizie e comprende:

permesso di costruire, necessario per edificazioni successive al 1967, eventuali

condoni edilizi

o sanatorie, utili per regolarizzare situazioni di abusivismo edilizio,

certificati di agibilità, che garantiscono la sicurezza strutturale e la salubrità degli ambienti. Qualora la documentazione urbanistica fosse incompleta o non in regola, potrebbe essere impossibile procedere con la vendita. È consigliabile effettuare un controllo preventivo presso il Comune o affidarsi a un tecnico esperto. Per garantire la sicurezza dell’immobile e tutelare l’acquirente, è utile fornire i certificati di conformità degli impianti, tra cui: impianto elettrico, impianto idrico e sanitario, impianto di riscaldamento o raffrescamento, impianto a gas, se presente. Questi certificati attestano che gli impianti sono stati realizzati o adeguati secondo le norme vigenti al momento della loro installazione. Sebbene non sempre obbligatori, la loro presenza aumenta la credibilità del venditore e riduce il rischio di contestazioni post-vendita. Anche per gli acquirenti è fondamentale presentare e verificare determinati documenti. Ogni fase del processo, dalla proposta d’acquisto al rogito notarile, richiede una preparazione accurata e una conoscenza dei documenti necessari. Questo assicura che l’acquirente possa concludere l’affare in modo trasparente e senza rischi futuri. La proposta d’acquisto rappresenta il primo documento formale in cui l’acquirente esprime il proprio interesse a comprare un immobile. Deve essere redatta con cura, includendo:

prezzo offerto per l’immobile,

condizioni di pagamento, come eventuali caparre confirmatorie,

termini temporali, come la data entro cui il venditore deve accettare o rifiutare l’offerta. Se il venditore accetta la proposta, essa diventa vincolante per entrambe le parti, trasformandosi in un accordo preliminare. In questa fase è fondamentale verificare che l’immobile sia libero da vincoli legali o ipoteche. Inoltre, l’acquirente può richiedere il supporto di un notaio o agente immobiliare per assicurarsi che l’offerta sia conforme alle normative. Il contratto preliminare, detto anche compromesso, è il documento successivo alla proposta accettata. Questo accordo tra le parti stabilisce in modo dettagliato i termini della compravendita, quali:

prezzo definitivo dell’immobile,

modalità di pagamento, compresa l’eventuale accensione di un mutuo.

tempistiche per il rogito notarile, eventuali clausole sospensive (ad esempio, legate all’approvazione di un mutuo o alla verifica della conformità urbanistica). La sottoscrizione del compromesso è solitamente accompagnata dal versamento di una caparra confirmatoria, che rappresenta una garanzia per il venditore. È importante che questo contratto venga redatto o verificato da un notaio o legale esperto, poiché eventuali errori potrebbero avere gravi conseguenze legali. Il rogito notarile rappresenta l’ultimo passaggio formale per completare la compravendita e trasferire ufficialmente la proprietà dell’immobile all’acquirente. I documenti fondamentali per questa fase includono: il contratto preliminare di compravendita, l’atto di provenienza, che dimostra la titolarità del venditore sull’immobile, la visura catastale e la planimetria catastale, per confermare la conformità dell’immobile dal punto di vista urbanistico, la certificazione energetica (APE), obbligatoria per legge, l’eventuale documentazione sul mutuo, come l’approvazione del finanziamento da parte della banca. Durante il rogito, il notaio svolge un ruolo cruciale: verifica che l’immobile sia libero da ipoteche, vincoli o pendenze fiscali, registra l’atto di compravendita e si occupa del trasferimento della proprietà. In questa fase, l’acquirente deve essere consapevole delle spese notarili e delle imposte relative all’acquisto, come l’imposta di registro, l’IVA (se applicabile) e l’imposta ipotecaria e catastale. Preparare tutti i documenti con largo anticipo e affidarsi a professionisti qualificati garantisce che la transazione si concluda senza imprevisti. Oltre ai documenti principali richiesti per la vendita o l’acquisto di un immobile, esistono altri certificati e attestazioni che possono essere fondamentali in base alla situazione specifica dell’immobile o alle richieste delle parti coinvolte. Questi documenti, se non correttamente presentati, possono rallentare o compromettere l’intero processo di compravendita. Se l’immobile oggetto della compravendita è gravato da un’ipoteca o è stato acquistato con un mutuo ancora in corso, è indispensabile fornire una documentazione adeguata per chiarire la situazione finanziaria. Tra i documenti più rilevanti rientrano:

saldo debitorio residuo, cioè un documento rilasciato dall’istituto di credito che specifica l’importo ancora da saldare per estinguere il mutuo o l’ipoteca,

certificato di estinzione dell’ipoteca: necessario se l’ipoteca è già stata estinta, dimostra che non esistono più vincoli sull’immobile,

copia del contratto di mutuo: utile per verificare le condizioni originarie dell’accordo con la banca,

liberatoria dell’istituto di credito: in caso di vendita di un immobile con mutuo residuo, questa garantisce che il saldo sarà estinto al momento del rogito con il ricavato della vendita. Questa documentazione non solo tutela l’acquirente, evitando che acquisti un immobile gravato da debiti, ma è anche un obbligo per il venditore per dimostrare la libertà dell’immobile da vincoli o gravami. Per gli immobili situati in un condominio, è importante garantire la regolarità dei rapporti condominiali attraverso specifici certificati. Tra i documenti più richiesti troviamo:

attestazione del pagamento delle spese condominiali: rilasciata dall’amministratore del condominio, certifica che il venditore è in regola con i pagamenti delle spese ordinarie e straordinarie,

delibere di interventi straordinari: documenti che riportano eventuali lavori straordinari deliberati dall’assemblea condominiale, come rifacimento della facciata o interventi sull’impianto fognario. Questi lavori possono influire sulle spese future dell’acquirente,

regolamento condominiale: utile per far conoscere all’acquirente le regole interne del condominio, come l’uso delle aree comuni o eventuali limitazioni all’uso delle unità immobiliari,

certificato relativo ai lavori già effettuati per dimostrare che interventi straordinari sono già stati eseguiti e regolarmente pagati. La trasparenza nella gestione condominiale è cruciale per evitare conflitti successivi alla vendita e garantire che l’acquirente sia pienamente informato sugli oneri futuri che potrebbe sostenere. Questi documenti, se richiesti e presentati tempestivamente, offrono una maggiore sicurezza legale e finanziaria alle parti coinvolte nella compravendita. Affidarsi a un professionista, come un notaio o un consulente immobiliare, può aiutare a ottenere e gestire correttamente tutta la documentazione necessaria. La compravendita immobiliare è un processo complesso che richiede attenzione ai dettagli e una corretta preparazione della documentazione. Che tu sia un venditore o un acquirente, avere i documenti giusti al momento giusto è essenziale per evitare problemi e concludere l’affare con successo. Preparati con anticipo e affidati, se necessario, a un professionista del settore per una gestione senza stress. Contatti: https://www.visureitalia.com/it/contattaci

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)