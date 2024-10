CONI: presentato il progetto “Bellessere & Fairplay” nel segno della bellezza e della salute nel segno della bellezza e della salute.

(Adnkronos) –

Roma, 1 ottobre 2024 – Nella Sala Giunta del Coni a Roma, alla presenza del Presidente del Comitato Italiano del Fairplay Ruggero Alcanterini, la Fondazione E-novation ha presentato il progetto “Bellessere & Fairplay” che in vent’anni si è rinnovato tante volte, crescendo nel segno dell’educazione alimentare, educazione allo sport, educazione alla salute. Nato su iniziativa del giornalista e Presidente della Fondazione E-novation Massimo Lucidi assieme al dottor Luca Piretta nutrizionista e apprezzato volto televisivo, Bellessere & Fairplay è diventato un ciclo di incontri ed eventi destinato a mettere insieme il mondo della medicina e del training sportivo che devono collaborare sul mercato del wellness per affrontare i problemi derivanti da cattivi stili di vita, obesità infantile, disequilibrio psico fisico e adesso precisa Massimo Lucidi “anche il disastro di una narrazione social superficiale se non falsa e dannosa, sicuramente edonistica del fisico, della forma fisica e poco motivazionale della crescita personale”. A dare ragione che esiste un modo di educare alla conquista del Bellessere, dell’equilibrio psico fisico sono intervenuti diversi partecipanti di valore. Oltre il bel discorso tenuto in apertura da Ruggero Alcanterini, padrone di casa, che ha parlato dell’importanza della formazione, preferendo il porsi in ascolto, la Fondazione E-novation ha puntato a dare voce alle diverse esperienze in atto. Partendo dai propri giovani che sono intervenuti per testimoniare il proprio impegno alla formazione e il primato della scienza e della medicina nel dare indicazioni ai propri clienti e assistiti, per completarsi con le attività internazionali e accademiche avviate.

Un bel dialogo tra generazioni e territori diversi: attorno al tavolo di Presidenza, Lorenzo Borello, romano, nel settore del fitness da 12 anni e imprenditore di moda sportswear e Vito Masotti trainer e atleta da Bari; in collegamento sono intervenuti Riccardo Giordano Buono trainer milanese con due lauree all’attivo e Valentino Leonardi personal trainer e atleta bresciano, adesso partecipante a Temptation Island. Profili diversi questi ragazzi, tutti accomunati dalla passione e dallo studio continuo. Particolarmente apprezzato l’intervento del medico dello Sport professor Salvatore Cristiani che opera anche al Senato della Repubblica. Molta attenzione è stata dedicata ad alcuni interventi sul tema Bellessere, curati dalla Fondazione all’estero. “Longevità: la formula mediterranea” è il titolo del progetto di studio che ha avuto la nomination a Washington DC per il Premio Eccellenza Italiana 2024, il 18 ottobre prossimo, presentata dall’antropologo italiano Karl Wolfsgruber assieme a Giovanni Sabetti, imprenditore nel board di diverse Fondazioni italiane e americane. La ricerca sulla Longevità ha riscontrato molto interesse in Florida, persino con il Sindaco di Miramar, Wayne Messam già campione sportivo di football e già candidato democratico alla Casa Bianca. Altro progetto foriero di tanto Networking internazionale è la Missione in Brasile che la Fondazione intende realizzare ad aprile 2025: a presentarla con Armando Lanza presidente dell’Italian Excellence Delegation in partenza il 10 ottobre per gli USA, l’avvocato brasiliano Alcyone Kruger.



L’occasione dell’incontro al Coni è servita per presentare la rinnovata organizzazione della Fondazione E-novation con l’arrivo di Cristina Gessi commercialista materana con studi a Pescara e Roma alla Presidenza degli “Stati Generali della Sostenibilità” affiancata dal nuovo segretario generale Davide Spitale, di un format che da 4 anni si svolge in Vaticano e dal prossimo dicembre pure a Milano. L’incontro è stato impreziosito dalla presenza di Claudio Perazzini consigliere nazionale e di Stefano Benvenuti, Fairplay manager, del Comitato Italiano del FairPlay e dalla degustazione dei vini e dei prodotti del Comune Fairplay Loreto Aprutino di Pescara.

