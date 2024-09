Continua la crescita per l’agenzia di digital marketing Seed: tanti eventi e nuovi progetti in arrivo in autunno

(Adnkronos) –

Milano, 13/09/2024 – Seed, agenzia di digital marketing specializzata in SEO, CRO e Analytics, è nata a Milano nell’ottobre 2022 con un obiettivo: occuparsi dell’ottimizzazione delle property digitali dei principali marchi italiani e internazionali, trasversali per industry, in maniera efficiente, trasparente e concreta. Nata dall’idea di Pasquale Gangemi e Diego Stramezzi, professionisti con una lunga esperienza nel settore, conta oggi un team di oltre 30 persone, esperti della materia verticali sui tre macro-ambito di azione, SEO, CRO e Web Analytics. Il metodo di lavoro dell’agenzia si basa sull’individuazione delle esigenze del cliente e su un’analisi accurata dei siti – siano essi e-commerce, portali B2B o piattaforme editoriali – da cui discende la strutturazione di un progetto di ottimizzazione davvero realizzato ad hoc in base a obiettivi, mercato di riferimento, contenuti necessari etc… E non solo: in Seed si dà grande importanza anche alla diffusione di cultura digitale, attraverso eventi, webinar, formazione e molto altro. Da poco è stata lanciata “Seed Connections”, rubrica composta di interviste alle voci più autorevoli del marketing e del digital italiano, a tema innovazione, AI e futuro. Questo format è un’anticipazione editoriale di Seed Connect, l’evento che il 27 settembre a Milano vedrà protagonisti alcuni dei principali clienti dell’agenzia e speaker con esperienze internazionali come ex-Meta, ex-eBay ed ex-Zalando, che racconteranno in prima persona i propri success case di strategia SEO e CRO. L’edizione di settembre di Seed Connect, intitolata “AI Revolution”, verterà proprio sull’applicazione concreta delle nuove tecnologie basate su intelligenza artificiale nel digital marketing, e darà il via a un percorso articolato in altri 2 appuntamenti tra la fine del 2024 e l’inizio del nuovo anno: “E-Commerce Evolution” a novembre e “Lost in Migration” a febbraio 2025. E, oltre a Seed Connect, sono molti gli appuntamenti in programma per l’autunno: l’agenzia parteciperà il 25 settembre a eCommerce ScaleUp, evento partenopeo dedicato all’ottimizzazione dei siti di commercio elettronico, e il 25 e 26 settembre a GoInternational a Milano, fiera verticale sull’internazionalizzazione del business online. “Stiamo acquisendo un numero sempre maggiore di Brand d’eccellenza nazionale e internazionale in vari settori, con una specializzazione soprattutto nel mondo fashion ma anche travel, energia, elettronica e molto altro – commenta Diego Stramezzi, CoFounder e Head of Sales & Marketing di Seed – dopo aver chiuso il 2023, nostro primo anno, ad circa1 milione e mezzo di fatturato, stimiamo di chiudere il 2024 a 2 milioni e mezzo, tenendo sempre al centro la qualità del nostro lavoro, per il bene dei clienti e dei dipendenti stessi”. Seed è la società di consulenza specializzata in Digital Marketing, con un focus su SEO, CRO e Web Analytics, che aiuta le imprese a crescere online, grazie alla competenza di un team di professionisti e all’utilizzo di strumenti e tecnologie innovativi. EMAIL: info@seed.digital

