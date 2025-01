Convegno A Milano Sugli Errori Del Fisco

(Adnkronos) – Mov. Consumatori, PIN, Sindacato Italiano Commercialisti e Camera Civile Salentina a tutela dei contribuenti. Per Partite Iva Nazionali “E’ importante far conoscere alle imprese e cittadini i loro diritti nei confronti del Fisco, Il 30 gennaio ne parleremo a Milano”. 21 gennaio 2025. Si terrà a Milano Il prossimo 30 gennaio l’incontro organizzato da MilanoPercorsi dal titolo “Errori del Fisco e tutela delle imprese” (si veda link per l’iscrizione: https://www.milanopercorsi.it/30-01-2025-errori-del-fisco-e-tutela-delle-imprese/ ). A tale convegno parteciperanno Movimento Consumatori, Partite Iva Nazionali (PIN), il Sindacato Italiano Commercialisti e l’associazione forense Camera Civile Salentina.

Sarà presente, inoltre, la Gazzetta di Milano in qualità di media partner dell'evento. Sul punto, fa sapere il Direttore Editoriale della Gazzetta di Milano, il Dott. Agostino Marotta "Siamo lieti di partecipare a questo evento che ci permette di informare le imprese in merito ai loro diritti nei confronti del Fisco. Troppo spesso, infatti, le aziende sono vittime di errori e disservizi che le costringono spesso ad avviare azioni legali anche in caso di errori palesi del Fisco". Continua il Presidente di Partite Iva Nazionali, il Cav. Antonio Sorrento "Nelle settimane scorse abbiamo segnalato che siamo riusciti a far annullare MILIONI di euro di tasse non dovute in questi anni… Non si può nemmeno immaginare il danno che errori del genere possono creare alle imprese e alle loro famiglie. Ecco perché riteniamo sia necessaria una modifica sostanziale del Garante del Contribuente in modo che possa avere i poteri per sanzionare i funzionari che sbagliano e non rimediano velocemente ai loro errori. D'altronde, i contribuenti non hanno solo doveri ma anche diritti e vanno tutelati in modo che possano finalmente credere nelle istituzioni e il 30 gennaio ne parleremo". Il Convegno è gratuito ed è in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense e l'Ordine dei Dottori Commercialisti. Parteciperanno dunque all'evento: – il Vice Pres. Nazionale di Mov. Consumatori, il Dott. Bruno Maizzi; – il Pres. di PIN nonché Pres. di Mov. Consumatori Maglie, il Cav. Antonio Sorrento; – il Pres. di Camera Civile Salentina, l'Avv. Salvatore Donadei; – il Direttore Editoriale della Gazzetta di Milano, il Dott. Agostino Marotta; – il Presidente di MilanoPercorsi e del Sindacato Italiano Commercialisti, il Dott. Marcello Guadalupi; – gli Avv.ti Sergio Patrone e Matteo Sances e la Dott.ssa Donatella Dragone.