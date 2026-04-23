DJI presenta Lito X1 e Lito 1, la serie di droni con fotocamera per principianti

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

I creator ora dispongono di un’opzione accessibile per realizzare riprese aeree di alta qualità volando in sicurezza grazie al rilevamento omnidirezionale degli ostacoli.

SHENZHEN, Cina, 23 aprile 2026 /PRNewswire/ — DJI, leader mondiale nei droni civili e nella tecnologia delle fotocamere creative, lancia oggi la serie Lito. Progettata per i creator alle prime armi che esplorano per la prima volta la fotografia aerea, questa nuova gamma di droni con fotocamera aerea per principianti rende la fotografia aerea ad alta quota accessibile e adatta ai principianti sin dal primo giorno. Con il suo prezzo accessibile e le sue caratteristiche complete, Lito X1 e Lito 1 rappresentano il connubio perfetto tra alte prestazioni e convenienza. È un drone con fotocamera ideale per i giovani alle prime armi con la fotografia aerea che vogliono immortalare la vita nel campus, le avventure all’aperto e i momenti creativi senza dover scendere a compromessi.

Al vertice della gamma, il modello di punta Lito X1 è dotato di un sensore CMOS da 1/1,3 pollici con 48 MP effettivi per catturare dettagli realistici. È dotato di un avanzato sistema di rilevamento omnidirezionale degli ostacoli da 5 lux e di un LiDAR frontale per una precisione superiore, garantendo voli più sicuri anche in ambienti complessi. Gli strumenti di ripresa intelligenti, come ActiveTrack, QuickShot, MasterShot, Hyperlapse e Panorama, riducono la curva di apprendimento e assicurano risultati professionali sin dal primo decollo. Dal canto suo, DJI Lito 1 è dotato di un sensore CMOS da 1/2 pollice e 48 MP e un sistema completo di rilevamento omnidirezionale degli ostacoli fino a 5 lux, racchiudendo sicurezza e capacità di tracciamento in un pacchetto ancora più accessibile.

Rilevamento più intelligente, volo più sicuro

La serie Lito è dotata di un sistema di sicurezza su più livelli concepito pensando ai principianti. Il sistema di visione omnidirezionale integrato evita in modo attivo ostacoli come dirupi e pareti, consentendo ai creator di concentrarsi sull’esperienza di volo, dal decollo all’atterraggio. Il modello premium Lito X1 è un ulteriore passo avanti, grazie al LiDAR frontale che offre una percezione estremamente precisa anche negli ambienti più complessi.

Immagini nitide, ricche di dettagli

La serie Lito consente di catturare immagini straordinarie, dai ricchi dettagli diurni ai nitidi paesaggi notturni con rumore minimo. Il modello Lito 1 è dotato di un sensore CMOS da 1/2 pollice e di un’apertura f/1,8 per catturare foto con una risoluzione fino a 8K e video con risoluzione 4K, mantenendo dettagli nitidi anche quando l’immagine viene ingrandita o ritagliata. Il modello premium Lito X1 innalza la fotocamera a un livello superiore con un sensore CMOS da 1/1,3 pollici e un’apertura f/1,7, supportando registrazioni video HDR con 14 stop di gamma dinamica e D-Log M a 10 bit.

Riprese di alta qualità con ActiveTrack e modalità intelligenti

La serie Lito offre un tracciamento stabile del soggetto tramite ActiveTrack, anche a velocità fino a 12 m/s. Sfruttando le modalità QuickShot, MasterShot, Hyperlapse e Panorama, i principianti possono eseguire automaticamente movimenti complessi della fotocamera e catturare filmati di alta qualità con facilità.

Volate più lontano con una visione stabile

La serie Lito offre fino a 36 minuti di autonomia di volo con la batteria di volo intelligente standard. Offre inoltre una resistenza al vento fino a 10,7 m/s, consentendo al drone con fotocamera di librarsi e volare in modo stabile anche in condizioni di vento.

Create contenuti in modo semplice ed efficace

Con QuickTransfer, i file possono essere trasferiti fino a 50 MB/s tramite Wi‑Fi 6. Inoltre, il modello premium Lito X1 include 42 GB di memoria interna.

Prezzo e disponibilità

DJI Lito 1 e DJI Lito X1 possono essere ordinati a partire da oggi su store.dji.com e presso i rivenditori autorizzati. Prezzi e configurazioni:

DJI Lito 1

DJI Lito X1

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, il piano di protezione completo per i prodotti DJI, è ora disponibile per DJI Lito 1. Il servizio di sostituzione copre i danni accidentali, inclusi allontanamenti involontari, collisioni e danni causati da contatto con l’acqua. Con un esiguo costo aggiuntivo, in caso di incidente è possibile usufruire della sostituzione del prodotto.

DJI Care Refresh (piano di 1 anno) include fino a 2 sostituzioni in 1 anno. DJI Care Refresh (piano di 2 anni) include fino a 4 sostituzioni in 2 anni. Altri servizi di DJI Care Refresh includono la garanzia ufficiale e la spedizione gratuita. Per maggiori dettagli, visitate: https://www.dji.com/support/service/djicare-refresh.

Per ulteriori informazioni, visitate:https://www.dji.com/lito-x1

https://www.dji.com/lito-1



1 Tutti i dati sono stati acquisiti utilizzando un modello di produzione di DJI Lito 1 e DJI Lito X1 in un ambiente controllato. L’esperienza effettiva può variare. Per ulteriori informazioni, visitate https://www.dji.com/lito-x1 e https://www.dji.com/lito-1.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2962912/DJI_Launches_Beginner_Friendly_Camera_Drone_Series_Lito_X1_Lito_1.jpg



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