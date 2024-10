Dott. Alfredo Capone, Vestibology Medical: “Disturbi dell’equilibrio, fondamentali diagnosi e riabilitazione”

(Adnkronos) – Il fondatore in Salento del centro specializzato in vestibologia spiega l’importanza di rivolgersi a professionisti competenti: “Senza determinate tecniche diagnostiche è difficile stabilire una terapia adeguata” Squinzano (Le) , 2 ottobre 2024. In Italia, secondo recenti statistiche, una percentuale molto alta, che può giungere fino al 40% della popolazione in età adulta soffre di disturbi dell’equilibrio. Un fenomeno che, seppur esteso, risulta complesso nella diagnosi, soprattutto a causa di un’estrema varietà di sintomi, come spiega il dottor Alfredo Capone, direttore in Salento del centro Vestibology Medical: «La vertigine è il sintomo principale di questa problematica, ma ci sono una serie di sintomi accessori che non vanno sottovalutati: dalle emicranie all’ipoacusia, dagli acufeni alla fotofobia, dalla fonofobia al torcicollo, sintomi che possono comparire anche in età pediatrica». Proprio in virtù di tale complessità è fondamentale cercare risposte in una branca della medicina specializzata nel settore: la vestibologia. «Si tratta del campo che si occupa specificamente dei disturbi dell’equilibrio. Semplificando, potremmo dire che il vestibologo è un otorino che si è ulteriormente specializzato, anche se, almeno in Italia, i corsi e i master per la specializzazione in Vestibologia scarseggiano e nel Paese i vestibologi sono davvero pochi». Per questo spiccano realtà come Vestibology Medical, centro fra i punti di riferimento per i disturbi legati al sistema dell’equilibrio. Ma quali sono, a proposito, i primi passi da compiere? «Una persona che presenta sintomi legati al disturbo dell’equilibrio deve senz’altro effettuare una visita specialistica vestibolare, anche perché senza determinate tecniche diagnostiche sarebbe difficile anche stabilire una terapia adeguata». Terapia che, sottolinea il dottor Capone, non è soltanto farmacologica, ma anche riabilitativa. Aspetto, quest’ultimo, fondamentale per il miglioramento della qualità di vita del paziente: «La terapia di riabilitazione vestibolare, di cui si occupa la Dottoressa Daniela Miri, è fondamentale perché supplisce alle carenze determinate dalla patologia dell’equilibrio. Questa terapia, però, sta trovando applicazione scientifica anche in persone che soffrono di patologie corticali o neurodegenerative. Per malattie come Sclerosi multipla, Alzheimer o Parkinson, infatti, la riabilitazione vestibolare rappresenta un ottimo supporto per contrastare i disturbi dell’equilibrio provocati da queste patologie». I percorsi legati all’equilibrio, inoltre, non sono soltanto soluzioni di cura, ma rappresentano anche occasioni di potenziamento che, grazie a Vestibology Medical, diventano opportunità per studiare insieme tecniche di allenamento personalizzato: «Parliamo di interventi che riguardano l’aspetto formativo e migliorativo. Nel nostro centro lavoriamo ad esempio con diversi sportivi agonisti. La riabilitazione vestibolare migliora tantissimo i tempi di reazione finalizzati al gesto atletico, e un potenziamento della reazione nella percezione dello spazio permette in molte discipline di essere più efficaci e performanti». Dagli sportivi ai semplici pazienti, dalla diagnosi ai percorsi personalizzati, l’impegno di centri come Vestibology Medical è quotidiano, nella ricerca di soluzioni che riportino l’equilibrio nella vita delle persone, restituendo benessere e fiducia. Contatti: www.vestibologymedical.com

