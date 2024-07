È nato Meeple: il sito italiano che permette di scoprire nuovi giochi da tavolo ogni giorno

(Adnkronos) – Milano, 15/07/2024 – Meeple

aiuta le persone che cercano giochi da tavolo a scoprire titoli sempre nuovi, adatti a ogni tipo di giocatore e preferenza ludica. Con un database di oltre 3.200 giochi da tavolo (in continuo aggiornamento), organizzato in 320 categorie e sottocategorie, Meeple rende la ricerca dei giochi da tavolo più facile, veloce e soddisfacente per tutti. Il portale è infatti molto semplice da usare e completo di tutte le informazioni indispensabili per farsi un’idea del gioco prima ancora di averlo provato. Grazie a Meeple si risparmia tempo e si riduce il rischio di fare l’acquisto sbagliato. Meeple è un’idea di Andrea Fiandaca e Giulia Saggioro, da 5 anni impegnati nella gestione delle attività di comunicazione e marketing di alcuni rivenditori del settore. Qualche anno fa, hanno deciso di trasformare la loro conoscenza del settore e la loro passione per i giochi da tavolo in un progetto utile a tutti, incontrando sin da subito l’entusiasmo e la collaborazione di amici e professionisti, content creator, editori e imprenditori. Fondamentali per lo sviluppo iniziale di Meeple sono stati (e sono tuttora): Fantàsia Edizioni, Giochi Uniti, Horrible Games, Lirius Games, Little Rocket Games, Pendragon e Ravensburger.

Altrettanto essenziale è il contributo della community: chiunque infatti può inviare osservazioni e suggerimenti al team di lavoro per implementare nuove sezioni o migliorare quelle esistenti. All’origine di Meeple c’è un’esperienza personale. Nel 2019, Andrea e Giulia visitano per la prima volta il Modena Play, la fiera dedicata ai giochi da tavolo. Convinti da prezzi scontati e informazioni parziali raccolte su internet, acquistano diversi giochi che però, una volta a casa, si rivelano inadatti a loro.

Meeple è nato nel maggio del 2024 proprio per evitare ad altri lo stesso errore: creando un catalogo aggiornato ed esaustivo, aperto a tutti e facile da navigare, supportato da un algoritmo potente è possibile suggerire giochi più in sintonia con ogni profilo ludico. Il database di Meeple può essere esplorato attraverso numerose categorie come la tematica, la tipologia, il target, le meccaniche di gioco e tante altre ancora: filtri che possono anche essere sommati per circoscrivere con precisione il campo di ricerca e trovare esattamente ciò che fa al caso proprio. Ma non è tutto. Attraverso l’analisi delle interazioni di ciascun utente sul sito – comprese recensioni e lista dei desideri – Meeple apprende gusti e interessi individuali.

Dati che potranno essere usati per proporre titoli su misura di ogni giocatore. Attualmente, infatti, il team di sviluppo è al lavoro su alcune funzionalità che potranno migliorare ulteriormente l’esperienza delle persone sul sito. Tra queste, anche: ● La percentuale di affinità: un’indicazione numerica chiara e immediata che esprime il grado di compatibilità di ogni titolo con i gusti di chi lo visualizza; ● I suggerimenti personalizzati: a partire dalle preferenze e abitudini di gioco, Meeple sarà in grado di fornire consigli diversificati per ogni profilo. Meeple oggi conta più di 3200 titoli di oltre 30 editori e più di 1300 utenti registrati al sito.

Il suo punto di forza sono le schede prodotto, studiate e realizzate per includere tutti i dati necessari a conoscere a fondo un gioco da tavolo: dal numero di giocatori ottimale, alla durata di una partita, dalla complessità del gioco al pubblico di destinazione ideale. Informazioni che altri portali simili non comprendono o organizzano in modo poco funzionale. Meeple invece concentra tutti questi dettagli in un’unica pagina, a partire da quelli che – a seguito di test e prove – sono risultati fondamentali per i giocatori, in erba ed esperti. Ogni scheda integra inoltre video e recensioni dei content creator più seguiti, tutto a portata di clic. L’obiettivo per l’immediato futuro è aumentare il numero di schede presenti e far crescere la community.

Un obiettivo che Andrea e Giulia perseguono attivamente, coinvolgendo gli editori, partecipando alle fiere di settore e gestendo direttamente la comunicazione con gli iscritti, attraverso newsletter e sondaggi periodici. Parallelamente, sono al lavoro sullo sviluppo di nuove funzionalità – tra cui la percentuale di affinità e i suggerimenti personalizzati – che serviranno a fornire indicazioni sempre più mirate per ogni giocatore. Ma in cantiere ci sono tante altre iniziative, come la collaborazione con content creator e la creazione di forum online e gruppi di gioco offline. “Meeple non è un e-commerce e il nostro scopo – per ora almeno – non è vendere ma aiutare le persone ad avvicinarsi e appassionarsi a questo mondo. I giochi da tavolo sono un’attività sociale che stimola lo spirito ludico e incoraggia le persone a stare bene insieme, condividendo tempo di qualità. È un settore con enormi potenzialità che meriterebbe molta più attenzione quindi perché non provare a valorizzarlo?” (Andrea Fiandaca) Per avere maggiori informazioni o proporre suggerimenti e collaborazioni, scrivere una mail a: andrea.fiandaca@meeple.it

